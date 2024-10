Após rebater fã, Maiara solta o verbo em show, cita solteirice e desmente rumores

A- A+

Maiara está solteira e muitíssimo bem, obrigada, com a vida financeira. É ela quem diz isso.

Depois de rebater um fã nas redes sociais, numa live, e pedir para que as pessoas "deixassem em paz" seu ex-marido, o também cantor Fernando Zor — com quem teve um relacionamento de constantes idas e vindas, com direito a 12 términos, entre 2019 e 2023 —, a artista sertaneja voltou a falar sobre seu status de relacionamento diante da plateia de um show em Teresina, no Piauí, no último sábado (19).

"Estou na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita... E estou solteira", ela berrou no palco, levando o público ao delírio. Vídeos mostrando esse momento caíram nas redes sociais e viralizaram neste domingo (20).

Na última semana, após rumores darem conta de uma possível pausa na carreira da cantora, Maiara fez uma reflexão nas redes sociais. Através de sua equipe, a artista, de 36 anos, se manifestou sobre boatos em torno de um problema de saúde, que poderia afastá-la dos palcos.

O emagrecimento da sertaneja, que forma a dupla Maiara & Maraisa com a irmã gêmea, seria o pontapé para a atitude.

Segundo rumores, a perda de peso de Maiara teria trazido dificuldades, como distúrbios alimentares, disfunções na tireoide, ansiedade e depressão.

"Confie no agir de Deus!", escreveu Maiara, na legenda de uma foto publicada na última semana. A assessoria de imprensa da artista negou, na ocasião, os boatos.

