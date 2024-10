A- A+

AUTÓPSIA Corpo de Liam Payne será entregue à família quando testes clínicos forem concluídos O pai do músico, Geoff Payne chegou nesta sexta-feira à Argentina para iniciar o processo de repatriação do corpo do filho

Leia também

• Ex-One Direction Zayn Malik adia turnê após morte de Liam Payne: "De partir o coração"

• Irmã de Liam Payne publica mensagem comovente em homenagem ao cantor

• Liam Payne: filho de ex-integrante do One Direction é herdeiro de fortuna avaliada em R$ 612 milhões

O corpo do ex-integrante do One Direction , Liam Payne, que morreu na quarta-feira (16) em Buenos Aires, só será entregue à sua família depois que as autoridades concluírem os testes clínicos finais, segundo informações da CNN.

O que se sabe sobre a morte de Liam Payne: estadia na Argentina, as ligações para emergência e a perícia no quarto.

As autoridades esperam que isso aconteça na próxima semana, mas não descartaram a possibilidade de que os resultados possam estar prontos já neste fim de semana.

O pai do músico, Geoff Payne chegou nesta sexta-feira à Argentina para iniciar o processo de repatriação do corpo do filho. Após aterrizar no país sul-americano, ele visitou um altar feito por fãs, como fotos e cartas, na porta do hotel CasaSur, no bairro de Palermo, local da morte. Ele aguarda a liberação do corpo.

O ex-integrante da banda One Direction morreu na quarta-feira, aos 31 anos, o cair no pátio do hotel onde estava hospedado. Em seu quarto havia destruição e narcóticos, segundo o relatório da polícia.

O relatório preliminar revelou que o corpo tinha 25 ferimentos e que a morte foi "causada pela queda". A perícia também detalhou que ele apresentava "politraumatismo, hemorragia interna e externa".

A partir da posição do corpo, deduziu-se que "Payne não adotou uma postura reflexa para se proteger e que ele pode ter caído em um estado de semi-inconsciência ou inconsciência total".

O Ministério Público investiga o caso como uma "morte duvidosa", embora "todos os indícios sejam de que o músico estava sozinho quando a queda ocorreu e passando por algum tipo de surto de abuso de substâncias", diz o relatório.

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik – os membros restantes do One Direction – homenagearam o ex-companheiro de banda na quinta-feira com uma declaração e várias recordações individuais.

“Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam,” dizia a declaração conjunta da banda. “As memórias que compartilhamos com ele serão valorizadas para sempre".

Veja também

Dia da Música Gospel Música gospel mobiliza periferias e ganha data nacional