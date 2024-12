Ryan Reynolds aparece de surpresa em pub na Inglaterra, e paga rodada de bebida para fãs

A- A+

Os clientes de um pub em Wrexham, na Inglaterra, tiveram uma grande surpresa na noite de sexta-feira (13) quando duas celebridades de Hollywood apareceram para tomar uma bebida.



Proprietário do time de futebol da cidade, Wrexham, Ryan Reynolds apareceu no Fat Boar na véspera do jogo na tarde de sábado com o Cambridge no Racecourse Ground, e arrebatou os fãs com um rodada de bebida grátis para todos.

O ator de 48 anos estava acompanhado de outra estrela de Hollywood: em fotos viralizadas nas redes sociais, Reynolds posou com os fãs para fotos ao lado do amigo Channing Tatum, com quem contracenou em "Deadpool e Wolwerine", vestido casualmente com um moletom e capuz.

Antes de ir embora, o astro de Hollywood fez um discurso ao público empolgado. Ao microfone, ele disse: “Estou pagando uma rodada para todos aqui, o que pode atrair mais cem pessoas enquanto conversamos, mas tudo bem.









Depois disso vou dar o fora daqui e ir para a cama. Tenho quatro filhos e essa é uma noite de folga em que vou dormir quando quero, o que me deixa muito animado”, brincou o ator.

Ele compartilhou sua expectativa para o jogo do dia seguinte: "E também estou muito animado sobre amanhã — espero que todos vocês estejam assistindo".



Aumentando a emoção da noite, ele brincou: “Se eu não for visitar cada um de vocês em suas casas esta noite, só quero dizer boas festas e todo meu amor para suas famílias".

Reynolds construiu uma conexão especial com o Wrexham depois que ele e o também ator Rob McElhenney assumiram o comando do clube em novembro de 2020.



A compra representou uma mudança na sorte do time e foi destaque no documentário da Disney 'Welcome to Wrexham'.



De surpresa

O proprietário do pub, Rich Watkin, disse ao Daily Star que o local estava lotado, como seria comum em uma sexta-feira à noite antes do Natal.



"Recebemos a ligação de que Ryan Reynolds estava planejando visitar o Fat Boar e tínhamos cerca de 20 minutos antes de ele chegar. Provavelmente foi melhor assim, para que não tivéssemos tempo para pensar demais nas coisas"

Watkin dirige o Fat Boar desde que foi inaugurado, há nove anos. Ele descreveu a emoção de ter duas celebridades entrando no pub.

“A primeira coisa que precisávamos fazer era decidir onde eles poderiam se sentar para que pudessem fazer uma refeição”, disse ele. "Felizmente havia um lugar onde eles poderiam estar sem muita interferência."

Watkin relatou que a parte mais difícil foi garantir que as pessoas se mantivessem afastadas enquanto eles comiam. "Obviamente todos querem falar com eles".



Numa atitude que Watkin descreveu como “elegante”, Reynolds também se ofereceu para pagar uma rodada para todos no pub. "Ele poderia facilmente ter desaparecido pela porta dos fundos, mas em vez disso colocou um dinheiro atrás do bar e saiu para falar."

