Quais os signos do zodíaco que mais se vitimizam? Eles são cinco; saiba quais

A- A+

Existem certos signos do zodíaco que tendem a se vitimizar, dependendo da situação em que se encontram.



Alguns fazem isso de maneira emocional, demonstrando seus sentimentos à flor da pele e chorando para não serem acusados pelos outros. Há os que podem acusar terceiros para se isentar de culpa em situações que os deixam desconfortáveis ou questionados.



É provável que o ranking seja liderado pelo elemento Água, já que esses signos são puramente emocionais e têm dificuldade em controlar seus sentimentos.





Por isso, reagem de maneira inesperada e suscetível a qualquer conflito. Muitas vezes, mostrar seu lado mais sensível é a melhor ferramenta para escapar da situação e evitar que ela escale para algo pior.

Enquanto isso, outros signos podem enfrentar a mesma situação com egoísmo, arrogância ou negação, assumindo o papel de vítimas. A seguir, uma lista dos cinco signos do zodíaco que mais se vitimizam e suas razões:



Câncer

Como bom signo de Água, as pessoas de Câncer são altamente sensíveis e estão muito conectadas com suas emoções. Qualquer assunto se torna pessoal e profundo para elas, o que as faz sentir-se altamente afetadas pelo que acontece ao seu redor, mesmo quando não as envolve diretamente.



Quando alguém lhes faz um comentário ou as coloca em situações desconfortáveis, seus sentimentos serão os primeiros a se manifestar.

Sua susceptibilidade é tamanha que podem se mostrar comovidos, tristes ou extremamente afetados instantaneamente ou diante de qualquer estímulo.Choram com facilidade, o que as posiciona como um dos signos que mais se vitimizam, mesmo quando não é essa a intenção.



Sua incapacidade de controlar seu estado emocional faz com que se apresentem como vítimas em qualquer situação, mesmo quando não são as protagonistas ou não têm relação direta com o ocorrido.

Peixes

Um dos maiores problemas das pessoas de Peixes é sua ingenuidade. Muitas vezes cometem erros ou se envolvem em situações que não lhes convêm, mesmo quando não desejam. Às vezes, não consideram as consequências de suas ações, tendendo a ser um tanto irresponsáveis e despreocupados.

No entanto, muitas vezes acabam ofendendo os outros sem pensar, o que lhes causa grandes problemas.

O conflito surge quando alguém os confronta ou os critica, e eles não conseguem lidar com a situação de maneira madura. Seu espírito infantil vem à tona e, devido ao seu elemento Água, é provável que se emocionem.



Isso resulta em um choro incontrolável e na incapacidade de assumir suas responsabilidades, assumindo o papel de vítima, mesmo quando não é o que lhes corresponde.

Libra

O signo da balança é famoso por sua capacidade mediadora, sua tranquilidade e cordialidade com todos. Preferem manter um papel neutro em qualquer conflito ou situação, o que muitas vezes lhes causa problemas. Podem receber críticas de amigos ou entes queridos por não se posicionarem ou tomarem partido. Isso entra em conflito com seu desejo de cordialidade e imparcialidade.

Quando alguém aponta sua atitude, não saberão como responder, pois se sentem desconfortáveis em situações problemáticas. Assim, se mostrarão alterados, inquietos e longe de aceitar a realidade. Isso os faz parecer vítimas, priorizando esse papel em detrimento das reclamações.



Virgem

As pessoas de Virgem são extremamente perfeccionistas e controladoras. São muito detalhistas e, por isso, tendem a ser bastante críticas com os outros.



Detestam errar e, quando cometem erros, tentarão atribuir toda a responsabilidade a outros ou a fatores externos. Sentem vergonha dos equívocos e os levam muito a sério, ao ponto de acreditarem que é o fim do mundo.

Não costumam admitir quando estão errados e preferem manipular a situação para se fazerem passar por vítimas. Em momentos de conflitos e brigas, preferem manter um papel central ou de vítimas para evitar receber críticas ou comentários que possam fazê-los se sentir desconfortáveis.



Procuram qualquer desculpa para se posicionar de maneira que os beneficie e evitem problemas, mesmo quando esse não é o papel que realmente lhes cabe.

Leão

Reconhecer seus erros ou falhas é uma das tarefas mais difíceis para as pessoas de Leão. Este signo de Fogo é um tanto egocêntrico, tornando difícil para eles assumir a culpa.



Por isso, quando algo não sai como esperavam, tendem a culpar os outros em vez de analisar o que fizeram de errado ou o que poderiam ter contribuído para que a situação fosse diferente.

Gostam de ser o centro das atenções e, quando as olhares não estão voltados para eles, se sentirão profundamente atacados. Sentem que, se alguém não valoriza seus esforços, talento ou pensamentos, é um desejo de ignorá-los.



Quando são negligenciados, levam isso muito a sério e tendem a se posicionar como vítimas, mesmo quando o problema é com eles mesmos.

Veja também

J. Borges Lula lamenta morte de J. Borges e lembra que presenteou Papa com quadro: "Grande artista"