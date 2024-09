Quanto tempo um adulto demora para ler os 500 melhores livros de todos os tempos? Revista responde

A- A+

O filósofo alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860), famoso por seu pessimismo, disse que “a vida é curta demais para perder tempo com livros ruins”. É melhor, portanto, gastar nosso tempo neste planeta lendo obras-primas.



Mas quanto tempo um leitor médio levaria para devorar, digamos, os 500 melhores livros já escritos? Menos tempo do que você imagina.

Segundo um levantamento da revista britânica The Economist, são necessários apenas cinco meses, 15 dias, 21 horas e 44 segundos para ler as 500 maiores obras literárias de todos os tempos.



Desde que, é claro, durante essa maratona literária, esse leitor hipotético não perca tempo com outras atividades, como comer, dormir etc.

O levantamento é resultado do cruzamento de dados de duas plataformas: Thegreatestbooks.org, que ranqueia as obras com base na frequência com que aparecem nas listas de melhores livros; e Howlongtoread.com, que determinou que um leitor adulto é capaz de ler, em média, 300 palavras por minuto.

A lista do Thegreatestbooks.org é dinâmica, muda de acordo com a publicação de novos rankings.



Na data do levantamento da revista britânica (26 de julho), o campeão era o romance “Cem anos de solidão”, do Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, que exige sete horas e quarenta minutos de leitura.

Escreva a legenda aqui

Nesta terça-feira (3), o ranking era encabeçado por “O grande Gatsby”, do americano F. Scott Fitzgerald (duas horas e 51 minutos) e seguido por “Em busca de tempo perdido”, do francês Marcel Proust, cujos sete volumes podem ser atravessados em três dias, três horas e 47 minutos.



O livro mais longo da lista é “Declínio e queda do Império Romano”, do historiador inglês Edward Gibbon. A leitura de suas 1.600.575 palavras se estende por três dias, 16 horas e 55 minutos (só umas poucas horas a mais do que a obra-prima de Proust).



Já a leitura mais rápida é “Onde vivem os monstros”, do americano Maurice Sendak, que tem apenas 311 palavras.

Veja também

