"Que Xou da Xuxa é esse": Meme vira "voz da revolução" e sinônimo de protesto

"Eu cheguei aqui às 3h da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que 'Xou da Xuxa' é esse? Que 'Xou da Xuxa' é esse?". O protesto de uma menina para um repórter da TV nos anos 1980 já está na boca do povo. É o novo meme das redes, onde vem sendo usado para traduzir a indignação e revolta contemporânea.

A criança, cuja identidade ainda não foi confirmada, expressava sua irritação por ser barrada na porta do programa "Xou da Xuxa". Quase quarenta anos depois, o protesto foi resgatado nos arquivos da televisão e incluído na série documental "Pra sempre Paquitas", do Globoplay, que estreou na segunda-feira (16).



A cena, registrada no aniversário de dois anos do programa da Rainha dos Baixinhos, em 1988, dura menos de um minuto. Mas foi o suficiente para ser inflamar os brasileiros.

O bordão serve para tudo, até para protestar contra a nova suspensão do Twitter no Brasil. O perfil do influenciador Hugo Gloss chamou o bordão de "voz da revolução": Todos querem saber quem a identidade da menina.



No post do vídeo no perfil do influenciador Hugo Gloss, Junno Andrade, marido de Xuxa, questionou: "Por onde anda?". A ex-paquita Tatiana Maranhão também não ficou de fora e postou: "Ícone master!".



O ator Dudu Azevedo escreveu: "Procura-se". Assessor de Anitta, Paulo Pimenta exclamou: "Por que esse vídeo só veio à tona agora, gente? Que pérola sindicalista essa criança!". A ex-BBB e influenciadora Isabelle Nogueira brincou: "Meu Deus. Que cunhatã é essa indignada? Amei! Cadê o @ dela hoje em dia?".

O mistério pode estar chegando ao fim. Segundo o Extra, a menina se chama Patrícia Veloso Martins. Nas redes sociais, Patrícia e a irmã, Renata, confirmam a identidade da menina que aparece no vídeo.

Renata, inclusive, postou uma foto dela e da irmã, ambas, vestidas de Paquita quando pequenas. Ainda segundo o Extra, a própria Patrícia havia compartilhado uma postagem falando sobre ser a menina, mas o registro foi apagado.



Ela disse ao jornal que estava tentando conciliar os compromissos da repercussão do documentário com a rotina de mãe atípica. Ela é professora em São João de Meriti e mãe de Davi, um menino com transtorno do espectro autista, de 9 anos.

