Quem é Juliano Floss, influenciador namorado da cantora Marina Sena

Depois de muita especulação, a cantora Marina Sena e o influenciador Juliano Floss finalmente assumiram o namoro. Na última quarta-feira os dois postaram fotos de beijos nas redes sociais, com emojis de coração.

Natural de Chapecó (SC), Juliano Floss, de 19 anos, faz parte de uma geração de influenciadores que ganhou projeção na pandemia de Covid-19, ao produzir vídeos de dança no TikTok, onde tem pouco mais de 13 milhões de seguidores. No Instagram, são quase cinco milhões.

Por causa de seus vídeos, fez trabalhos com Pedro Sampaio e Anitta. Com a carioca, Juliano Floss fez amizade e chegou a viajar de férias com ela para o verão europeu. Nessa viagem, inclusive, estava Marina Sena.



O nome de Juliano Floss ganhou ainda mais projeção para o grande público quando foi escalado para a edição 2024 do quadro "Dança dos famosos", do "Domingão com Huck". Ele foi eliminado em meados de junho, quando apresentou um número de valsa e não agradou.

Outra cantora

Marina Sena não é a primeira cantora que Juliano Floss namora. Ele e Vivi Wanderley, do hit "Playground", formaram um casal por dois anos. O término aconteceu em dezembro do ano passado e foi anunciado no Instagram. Pouco depois, Vivi revelou que o influenciador tinha ficado com outra mulher em uma festa de Réveillon em Pernambuco, na presença de amigos em comum. A influenciadora Jade Picon, que é amiga de Vivi, é quem teria flagrado a traição. "Joguei dois anos da minha vida fora", disse a cantora na época.

