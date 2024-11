Quem é o marido da atriz Lucy Ramos, grávida do primeiro filho

A- A+

Thiago Luciano e sua esposa, a atriz Lucy Ramos, estão esperando o primeiro filho, coroando os 18 anos de relacionamento do casal. Thiago, ator que marcou a dramaturgia brasileira com papéis em novelas como "Alma Gêmea" e "Morde & Assopra", hoje se destaca como diretor, roteirista e cineasta.



Natural de Campinas, ele conquistou o público ao interpretar Ivan, o amante da vilã Cristina, e depois trocou os holofotes pela visão criativa por trás das câmeras. Mesmo longe das novelas, Thiago mantém viva a conexão com o público. Nas redes sociais, ele compartilha momentos de sua carreira e vida pessoal, incluindo viagens e cenas cotidianas ao lado de Lucy.

Caminhos da vida

Nascido em Campinas, São Paulo, em 13 de janeiro de 1980, Thiago Luciano iniciou sua carreira como ator e conquistou o público em novelas como " Profeta" (2006), "Ciranda de Pedra" (2008) e "Morde & Assopra" (2011). Contudo, foi em "Alma Gêmea" (2005-2006) que ele teve seu primeiro papel de destaque na Globo, sob a direção de Jorge Fernando.

Apesar do sucesso na atuação, Thiago decidiu explorar novos caminhos e investir na direção e no roteiro. Seu trabalho como cineasta inclui projetos premiados, como "Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer", e o longa "O Segundo Homem" (2022).

Thiago e Lucy se conheceram em 2005, nos bastidores da Globo, enquanto gravavam novelas diferentes. Apresentados por um amigo em comum, o encontro resultou em um relacionamento sólido que segue até hoje.

Embora tenha deixado as novelas para focar na direção, Thiago continua a inspirar o público com sua versatilidade artística. Ele utiliza as redes sociais para dividir os bastidores de seus trabalhos e momentos especiais ao lado de Lucy. Com mais de 47 mil seguidores no Instagram, o diretor mantém o vínculo com fãs antigos e conquista novos admiradores.



Agora, com a chegada do primeiro filho, Thiago e Lucy embarcam em uma nova aventura, provando que a união e a paixão pela arte podem transformar vidas e criar histórias ainda mais emocionantes.

