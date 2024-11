A- A+

TELEVISÃO ''Quem Quer Ser Milionário?'': Conheça a história do ganhador que fraudou o jogo e quase foi preso Charles Ingram participou da edição inglesa do programa e chegou ao final, mas um engenheiro de som suspeitou que havia algo estranho e o competidor ficou de mãos vazias e com problemas com a lei

Ao longo de sua participação no programa britânico de perguntas e respostas "Quem Quer Ser Milionário?", o ex-major do Exército Charles Ingram parecia em dúvida. Antes de cada responder a cada pergunta ele demorava, repetia as quatro opções, demorava.



Mas, no fim, respondia a opção correta. Assim, apesar das constantes hesitações, o competidor foi até a última questão e ganhou o direito ao prêmio de 1 milhão de libras (cerca de R$ 7,5 milhões). Em 10 de setembro de 2001, Ingram recebeu o cheque do apresentador do programa, Chris Tarrant.

Mas o ex-major não chegaria compensar esse cheque. Dois dias depois do seu momento de glória, ele recebeu um telefonema do produtor do programa, Paul Smith: “Suspeitamos que houve irregularidades durante a gravação do programa em que você participou". Logo depois, as suspeitas se confirmaram: Charles Ingram havia trapaceado para ganhar o prêmio.

O programa, que era transmitido pela ITV, era um dos preferidos do público britânico, com audiência de 19 milhões de telespectadores. Assim, o golpe milionário do ex-militar, que não agiu sozinho, acabou na Justiça. Mas o mais surpreendente foi o método que Ingram usou para fazer isso. Simples e eficaz. Mas não infalível.

Tropeços iniciais e triunfo final

A jornada dele no jogo começou com certa timidez e até com erros. No primeiro dia de sua aparição na televisão, 9 de setembro de 2001, o ex-major cometeu dois erros e esteve à beira da derrota, já que uma terceira resposta errada o deixaria de fora.



Além disso, numa pergunta simples, o competidor usou o trunfo de ligar para uma pessoa para ajudá-lo a responder. Ele terminou o primeiro dia de competição ganhando suas primeiras 4 mil libras, mas à beira da eliminação.

Mas, no segundo dia, não houve mais tropeços. Mesmo hesitante, alongando nervosamente suas respostas, Ingram sempre acertava. Numa pergunta, ele até adivinhou o nome de um cantor, Craig David, de quem nunca tinha ouvido falar.



Na plateia, estava a esposa dele, Diana Ingram, que havia participado pouco antes (desistiu após ganhar 32 mil libras). E também outro personagem, Tecwan Whittock, um futuro participante que tem muito a ver com essa história.

Ingram chegou à última pergunta. Ele já havia conquistado 500 mil libras e, se respondesse corretamente, receberia 1 milhão. Mas se errasse, perderia tudo. A última pergunta foi: ''Qual é o nome do número seguido de cem zeros?'' Depois de ponderar, hesitar e repetir as diferentes opções, Ingram garantiu que a resposta era ''googol''.

Tarrant então pegou o cheque de meio milhão, rasgou em pedaços e anunciou: "Você não tem mais meio milhão." Após uma pausa dramática, acrescentou exultante: “Agora você tem um milhão!” O ex-militar pulou de alegria, o apresentador o abraçou, o público aplaudiu a conquista e os confetes começaram a cair. Tudo era felicidade no estúdio ITV.

Mas algo não estava certo.

Esquema descoberto

Durante a gravação do programa, foi um dos engenheiros de som quem descobriu que algo estranho acontecia quando Ingram respondia às perguntas. O técnico ouviu uma tosse do público em momentos decisivos da resposta de Ingram e começou a prestar atenção. Na verdade, quando Ingram repassa em voz alta as opções de cada pergunta, ouve-se uma tosse forte quando o competidor menciona a opção correta.

Então, os produtores notaram que quando Ingram dizia: ''Acho que a resposta é A'' e o silêncio se seguia, ele insistia: ''Ou pode ser B''. Silêncio. ''Ou, tenho quase certeza de que é C''. Aí, sim, se ouvia a tosse que avisava que aquela era a resposta correta.

Embora Diana, Charles e Whittock sempre tenham negado o golpe, as coincidências entre as tosses e as respostas corretas não deixaram dúvidas. Durante a atuação do ex-militar, foram ouvidas ao fundo cerca de 192 tosses, de acordo com a exaustiva revisão da empresa produtora do programa. Mas quase duas dúzias delas vieram de Diana Ingram ou de Whittock, que estava nas arquibancadas logo atrás de Ingram.

Uma chamada muito suspeita

Além disso, quando os envolvidos no golpe foram investigados, apareceu outra evidência bastante difícil de explicar. Após o primeiro dia mal sucedido do ex-major, naquela mesma noite, Diana Ingram fez uma ligação justamente para Tecwen Whittock.

O conteúdo da conversa nunca foi conhecido, mas os investigadores intuem que, quando o casal Ingram descobriu que Whittock iria participar do programa, e que ele estava preparado para competir, decidiram pedir ajuda. O procurador que atuou no caso na Justiça indicou que a ligação fazia parte do plano para fraudar o programa. Ela, porém, garantiu que foi apenas uma ligação “amigável”, para desejar sorte em sua primeira participação.

O escândalo de fraude de "Quem Quer Ser Milionário?", programa que acabaria por ser exportado para dezenas de países ao redor do mundo, chegou a todos os cantos da Inglaterra. Por alguns dias, o assunto ficou congelado devido a um acontecimento muito mais chocante, o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, mas logo o caso Ingram voltou a ocupar o centro das atenções e se tornou assunto recorrente nos tabloides britânicos.

O julgamento da fraude

Em março de 2003, o julgamento contra Charles Ingram, sua esposa Diana e a terceira pessoa implicada na suposta fraude, o professor universitário galês Tecwen Whittock, começou formalmente no Tribunal da Coroa de Southwark. O primeiro se defendeu dizendo que conhecia as respostas por sua formação como estudante. E que suas dúvidas na hora de responder se deviam ao estresse, que foi aumentando à medida que as perguntas avançavam.

A essa altura, é preciso dizer, a sociedade já havia “condenado” o ex-militar. Na rua, para lembrá-lo do fato, as pessoas tossiam ao passar perto dele. E a imprensa o batizou com o apelido não tão sutil de “o maior tossidor”.

Diana Ingram, por sua vez, garantiu que a preparação do marido foi forte e completa, praticando com uma máquina de perguntas e respostas também popular na Grã-Bretanha. Mas ela não conseguiu explicar seu telefonema a Whittock. Este último afirmou no julgamento que sua tosse não fazia parte de nenhum complô, mas era sim resultado de uma alergia. Seu médico confirmou o diagnóstico, mas isso não foi suficiente para absolvê-lo.

O processo durou quatro semanas. Produtores, técnicos e demais participantes do "Quem Quer Ser Milionário?" prestaram depoimento e, claro, houve transmissão detalhada da mídia britânica. O apresentador do programa foi uma das testemunhas, e afirmou não ter notado nada de errado no comportamento do competidor: "Se eu pensasse que havia algo errado, certamente não teria assinado o cheque", disse Tarrant, acrescentando que quando soube da notícia da possível fraude “não conseguia” e “não queria acreditar”.

Finalmente, em 7 de abril de 2003, veio o veredicto e os três, por maioria do júri, foram considerados culpados da acusação de “buscar a execução de uma garantia valiosa por meio de fraude”.

Condenados

Ingram e sua esposa foram condenados a 18 meses de prisão. Estas sentenças não foram executadas, mas eles tiveram de pagar multas e custas judiciais. No total, cerca de 115 mil libras. Ou seja, além de não ganhar o milhão de libras (o cheque nunca foi descontado), também perderam muito dinheiro.

Whittock foi condenado pelo mesmo crime, mas recebeu pena de prisão suspensa de 12 meses, multa de £ 10 mil e custas de £ 7.500. O professor universitário foi outro que claramente perdeu no saldo final, já que, quando de fato participou do "Quem Quer Ser Milionário?", logo depois de Ingram, foi eliminado com apenas cerca de mil libras no bolso.

Ao contrário de seus colegas, Whittock não recorreu da sentença, mas teve que renunciar ao cargo de professor e teve uma preocupação curiosa: registrou seu sobrenome para que não fosse usado para nomear nenhum xarope ou remédio para tosse.

“O crime mais britânico”

O caso de Ingram repercutiu na cultura e no entretenimento do Reino Unido. Em 2017, foi lançada a peça "Quiz", escrita por James Graham, que tinha a particularidade de o público presente na sala poder votar na culpa ou inocência do participante. Com base nesta obra, em 2020 a mesma rede ITV estreou uma série de três partes com o mesmo nome, "Quiz", dirigida pelo lendário diretor inglês Stephen Frears.

O autor da peça, em diálogo com a BBC, resumiu com precisão o episódio de Ingram e o fascínio que as pessoas sentiam por ele: “Os programas que se baseiam em perguntas são uma obsessão muito britânica e algo que adoro. A história de pessoas de classe média que tentaram roubar um milhão de libras fazendo perguntas e tossindo parece o crime mais britânico de todos os tempos. E devido à sua simplicidade, é quase absurdo.”

Em março de 2024, o jornal britânico Daily Mail noticiou a vida atual de Charles Ingram, que ainda mora com sua esposa Diana. O homem, que tinha 38 anos na época do programa, tem hoje 61 anos e vive numa granja ao lado de uma casa de campo do século XVIII localizada na pequena cidade rural de Maiden Bradley, no sul de Inglaterra.

A má sorte atingiu Ingram novamente em 2010, quando ele cortou três dedos do pé esquerdo com seu cortador de grama. Além disso, os atuais vizinhos afirmam que o veem frequentemente pela região, passeando com seu cão, mas ao mesmo tempo ninguém sabe o que faz... O que se sabe é que em agosto do passado ano o homem declarou falência. Enquanto isso, sua esposa Diana desenha joias que vende na web — e pelas avaliações recebidas, seu trabalho é excelente.

Assim é a vida simples e modesta de um casal que queria ser milionário, mas não conseguiu. Um presente bucólico para o concorrente do "Quem Quer Ser Milionário?" que entrou para a história como “o maior tossidor”.

