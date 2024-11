Roberto Carlos, Gusttavo Lima, Péricles: saiba quais serão os especiais de fim de ano na TV

A- A+

Piscou o olho e já estamos quase em dezembro. Com o fim do ano se aproximando, pipocam na TV os especiais de fim de ano. Um dos mais esperados, o de Roberto Carlos na TV Globo, está comemorando 50 anos. Em outras emissoras, nomes como Gusttavo Lima e Zezé de Camargo também farão parte da programação.



A seguir, saiba mais detalhes sobre cada um dos programas.

Roberto Carlos na Globo

Um dos especiais de fim de ano mais tradicionais da televisão brasileira, o show de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo será especial em 2024. O especial, que comemora 50 anos, vai ser exibido no dia 25 de dezembro.

Este ano, será um show de gala no Allianz Parque, estádio do Palmeiras na Barra Funda, em São Paulo. Além de artistas da casa, como Letícia Colin e Dira Paes, estão programadas participações especiais de nomes como Chitãozinho & Xororó, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil, Wanderléia e Andrea Boccelli.

Gusttavo Lima no SBT

Após oito anos afastado dos especiais de TV, o cantor sertanejo fará seu "Natal do Embaixador" no SBT. O programa será exibido no dia 18 de dezembro. "Gravar esse especial aqui com a família SBT é mais um grande sonho realizado. A maior riqueza que eu conquistei até hoje é minha família, esse sim é o meu maior hit", afirmou o músico.

O especial foi gravado no dia 25 de novembro. No palco, Gusttavo Lima vai receber entre seus convidados algumas estrelas da emissora paulistana, como Patricia Abravanel, Celso Portiolli, César Filho, Silvia Abravanel, Gabriel Cartolano, Yudi Tamashiro e Carlos Alberto de Nóbrega.

Zezé de Camargo na Record

A apresentação de Zezé de Camargo a bordo do navio MSC Seaview, batizada de "Navio do Zezé", virou programa e será uma das atrações de fim de ano da Record. O show irá ao ar no dia 27 de dezembro.

O show vai apresentar alguns dos maiores hits da carreira do cantor, que faz dupla com o irmão, Luciano. Estão previstas entrevistas exclusivas com Zezé Di Camargo, familiares e amigos, e uma homenagem aos 33 anos de carreira do cantor.

Péricles na Globo

O ex-Exaltasamba também ganhou um especial pra chamar de seu. O especial de Péricles na Globo vai ao ar na emissora na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Ainda não há muitas informações sobre como será o programa, mas é provável que o cantor desfile alguns de seus hits, como "Melhor eu ir" e "Supera".

Veja também

Resposta Maria Gadú diz que não fala mais com Dado Dolabella: "Tenho pavor"