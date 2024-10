Quem será Odete Roitman? Globo mostra elenco de 'Vale Tudo' e revela atriz que viverá vilã

A- A+

Em 1988, o Brasil todo se perguntava “quem matou Odete Roitman?”, a vilã vivida por Beatriz Segall na novela “ Vale tudo”. No entanto, desde o anúncio de que será produzido um remake do folhetim, escrito por Manuela Dias, outra pergunta perturba os noveleiros: que atriz dará vida a Odete Roitman?



Esse mistério foi enfim revelado nesta quarta-feira (16), no Upfront 2025, evento realizado pela TV Globo no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, para apresentar as novidades da programação ao mercado publicitário e a anunciantes.

Com imagens da primeira versão de “Vale Tudo” e ao som da canção “Brasil”, interpretada por Gal Costa, foram revelados os atores escalados para a releitura da obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

A atriz Bella Campos será Maria de Fátima; Humberto Carrão, será Afonso; Cauã Reymond, atuará como César; Renato Góes, como Ivan; Julio Andrade, como Rubinho; Belize Pombal, como Consuêlo; Karine Teles, como Aldeíde, Malu Galli, como Celina, e Luis Salem, como Eugênio.

E Débora Bloch interpretará a icônica vilã Odete Roitman. A informação já havia sido antecipada pela coluna Telinha, do jornal Extra. Atualmente, Debora está no ar em “No rancho fundo”, novela da faixa das 18h.

- Teve muita especulação para saber quem seria Odete Roitman. Mas, agora, a pergunta vai ser: quem vai matar Odete Roitman? Porque é claro que não será a mesma pessoa. A Manuela Dias, a autora, só conta por cima do meu cadáver. - contou Deborah Bloch, durante a apresentação do elenco.

Na versão original, a protagonista da trama, a humilde cozinheira Raquel Accioli, que ascendia graças a seu trabalho, foi vivida por Regina Duarte. Desta vez, o papel caberá a Taís Araujo.

— Também vou ter a honra de fazer parte desse elenco da nova versão da “novela das novelas”: “Vale Tudo”! Uma história com universos diversificados, que traz oportunidades para vários setores anunciarem — disse a atriz em vídeo exibido no evento.

'Te mete'

Na época, a personagem Raquel ajudou a popularizar bordões como “te mete” e “o sangue de Jesus tem poder”. Na versão original, a filha dela, a vilã Maria de Fátima foi interpretada por Glória Pires. A personagem vivia um romance com César, interpretado na ocasião por Carlos Alberto Riccelli. Havia mais um vilão na trama: o corrupto Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Desta vez, ele será vivido por Alexandre Nero.

Outro personagem que marcou época foi Heleninha, a filha de Odete Roitman que vivia às voltas com o álcool, vivida então por Renata Sorrah e agora por Paolla Oliveira. E Leila, a assassina de Odete Roitman, que foi vivida por Cássia Kis na primeira versão, será Carolina Dieckman.

A cena que revela quem a matou a vilã só foi gravada no dia do último capítulo, 6 de janeiro de 1989. O diretor Dennis Carvalho, parceiro contumaz de Gilberto Braga, havia ligado três dias antes perguntando quem seria o assassino. O autor respondeu: “Dennis, quem é a mulher que tem a cara de mais louca do elenco?”. E assim foi, a personagem Leila, vivida por Cássia Kis, matou Odete Roitman.

Oitava maior audiência da História

“Vale tudo” tinha como pano de fundo a corrupção e a crise ética vivida pelo Brasil no final dos anos 1980. A novela refletiu os dilemas vividos pelo país durante a redemocratização — aliás, a nova Constituição foi promulgada enquanto o folhetim estava no ar, em 5 de outubro de 1988.

A média de audiência de “Vale tudo” foi de 61 pontos no Ibope. O capítulo da morte de Odete Roitman, transmitido na véspera de Natal, bateu 81 pontos. Até hoje, é oitava novela de maior audiência na história da TV Globo.

O remake de “Vale tudo” está escalado para ir ao ar depois de “Mania de você”, atualmente no ar na faixa das nove. A versão original da novela está disponível no Globoplay.

