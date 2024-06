A- A+

guerra no oriente médio Quentin Tarantino é alvo de ativista pró-Palestina e tem relação próxima com Israel; entenda Foto antiga do Tarantino em base militar israelense voltou a repercutir nas redes sociais

Quentin Tarantino, conhecido por filmes como "Pulp Fiction" e "Bastardos Inglórios", foi alvo de protestos ao deixar um restaurante em Nova York, nos Estados Unidos. O cineasta foi abordado por manifestantes pró-Palestina. Uma ativista e artista performática conhecida como Crackhead Barney chegou a fazer topless diante de Tarantino e cobrou que falasse "liberte a Palestina".

Barney também criticou a relação entre o diretor e Israel. "Por que você é um sionista de me#$@?", atacou a mulher. Tarantino deixou o restaurante e entrou direto em um automóvel, sem interagir com os protestantes.

#BREAKING: Legendary filmmaker Quentin Tarantino visits an Israeli base in southern Israel to boost IDF morale pic.twitter.com/Vso6IgQlWa — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

A relação entre Quentin Tarantino e Israel voltou a tomar as redes nos últimos dias após a viralização de uma foto antiga do cineasta, no ano passado, visitando uma base militar israelense.

Em outubro de 2023, pouco após o ataque do Hamas e o início da ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, Tarantino visitou uma base militar no sul de Israel e se reuniu com tropas da Força de Defesa de Israel (IDF). À época, ele também visitou um kibutz que tinha sido alvo do Hamas.

Mas qual a relação entre Tarantino e Israel?

Casado com a atriz e cantora israelense Daniella Pick, Quentin Tarantino tem vivido os últimos anos entre Los Angeles e Tel Aviv. Os dois se conheceram em Israel, em 2009, quando o cineasta esteve no país para o lançamento de "Bastardos inglórios". Iniciaram um relacionamento no mesmo ano.

A relação teve idas e vindas por alguns anos até que reataram definitivamente em 2017, quando ficaram noivos. O casamento veio no ano seguinte, em uma cerimônia íntima em Los Angeles.

Tarantino passou a frequentar mais Israel a partir da pandemia, quando achou que ficaria por lá por alguns meses e acabou ficando um ano. Foi quando começou a aprender hebraico assistindo a desenhos infantis com o filho Leo, de 4 anos. Eles também são pais de uma menina, que completa 2 anos no próximo mês.

Após ser "obrigado" a ficar em Israel, Tarantino acabou se aproximando do local. E hoje possui uma residência fixa em Tel Aviv.

