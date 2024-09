A- A+

Música Racionais MC's concorre a prêmio internacional de hip hop, em Las Vegas O grupo brasileiro concorre na categoria "Best International Flow" do BET Hip Hop Awards 2024; vencedores serão anunciados no dia 8 de outubro, em Las Vegas (EUA)

O rap e hip hop brasileiro ganharam destaque no BET Hip Hop Awards 2024, que indicou o grupo Racionais MC's, na categoria "Best International Flow". Os vencedores serão anunciados no dia 8 de outubro, em um evento em Las Vegas (EUA). A premiação será promovida em Las Vegas, no dia 8 de outubro.



Formado por Mano Brown, Ice Blue, KL Jay e Edi Rock, Racionais MC's, uma das maiores referências do gênero no país, tem recebido honrarias de universidades e órgãos oficiais. Agora, o quarteto ganha um reconhecimento internacional, tendo sido indicado ao BET Hip Hop Awards 2024.

A premiação celebra anualmente os maiores talentos mundiais do hip hop, incluindo músicos, produtores e diretores. Na mesma categoria do Racionais concorrem Budah (Brasil), SDM (França), Leys Mc (França), Ghetts (Reino Unido), Bashy (Reino Unido), Stefflon Don (Reino Unido), Maglera Doe Boy (África do Sul), Blxckie (África do Sul) e Odumodublvck (Nigéria).

Na edição de 2023, o eventopremiou nomes como Kendrick Lamar, Drake & 21 Savage, Ice Spice, Lil Uzi Vert, Lil Durk & J. Cole, Metro Boomin, entre outros nomes do hip hop mundial.

