A- A+

EX-BBB Rafa Kalimann é processada pela Perdigão após comer produto da Seara; entenda Influenciadora chegou a postar um vídeo elogiando a concorrente e quebrando a exclusividade com a empresa do ramo alimentício

A Perdigão processou a influenciadora digital Rafa Kalimann por quebra de exclusividade após a atriz ser flagrada consumindo produtos da concorrente Seara, na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval deste ano.



O momento, que foi registrado por fotos, não foi assimilado pela empresa do ramo alimentício, pois tinha assinado um contrato com a personalidade dois meses antes da exposição.

Na imagem, Rafa Kalimann aparece segurando um cachorro-quente na frente de um carrinho da Seara, rompendo a exclusividade antes dos três meses previstos no acordo.



Na oportunidade, a atriz postou um vídeo elogiando os produtos e concedeu uma entrevista para a repórter contratada pela empresa rival.

Por conta dessa aparição exibindo o produto da concorrente, a BRF S/A, responsável pelos produtos Perdigão e Sadia, abriu uma ação de execução pedindo o reconhecimento da quebra de contrato, de acordo com a Notícias da TV.



O pedido de indenização da Perdigão é de R$ 418 mil e cita no documento a influenciadora Rafa Kalimann e a agência Talents, que administra seus contratos com as marcas.

Rafa Kalimann realizou propaganda dos produtos Perdigão com vídeos postados no Instagram e no TikTok, em dezembro de 2023. O acordo garantia o direito da empresa de repostar e impulsionar os conteúdos em todos os canais durante 30 dias.

''Neste ponto, insta salientar que a Exequente [BRF] entrou em contato, por diversas vezes, com a Executada [Rafa Kalimann e Icone Talents], tendo em último ato realizado o envio de notificação extrajudicial'', diz um trecho do processo. ''Portanto, é nítido o total descaso com que a Executada vem tratando a situação, sem dar qualquer previsão quanto ao adimplemento de sua dívida, demonstrando claramente a intenção de não quitar a multa contratual, motivo pelo qual não restou alternativa à Exequente, senão requerer a este Juízo que seja a Executada compelido a efetuar o imediato pagamento do débito em aberto'', completou.

Pronunciamento de Rafa Kalimann

A equipe de Rafa Kalimann se manifestou ao Notícias da TV e afirmou que a artista “foi surpreendida” pela ação e que está tentando resolver a questão. O pedido ainda não foi apreciado pela Justiça.

''Rafa sempre cumpriu com todos os seus deveres profissionais com rigor e dedicação. Desde que a atriz foi surpreendida por essa ação, fizemos contato imediato com a Perdigão para encontrar uma solução satisfatória a fim de sanar qualquer eventual dúvida. Continuamos comprometidos em resolver a situação de forma justa e transparente'', disse.

Veja também

televisão Dona da bancada: Cissa Guimarães celebra boa repercussão à frente do ''Sem Censura''