Rafael Cardoso Rafael Cardoso: valor pago por ator em encerramento de processo irá para fazenda de proteção animal Ator aceitou proposta do Ministério Público do Rio e, após responder a processo por agressão, pagará dois salários mínimos em transação penal

O ator Rafael Cardoso aceitou uma das propostas do Ministério Público do Rio de Janeiro e pagará dois salários mínimos para que seja encerrado o processo em que é acusado de agredir João Brito, de 64 anos, gerente de um restaurante na Barra. Trata-se de uma pena antecipada de multa e, depois da finalização do trâmite, o processo é arquivado.

Conforme apurado pelo GLOBO, os R$ 2.824 que ator pagou serão doados para um centro de proteção animal da prefeitura do Rio.

A acusação de ameaça foi julgada no 9º Juizado Especial Criminal, no Rio de Janeiro. Segundo o MP, a quantia paga por Rafael Cardoso será usada "em favor da Fazenda Modelo da secretaria municipal de proteção aos animais".

A Fazenda Modelo está localizada em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Na propriedade, cães e gatos recolhidos das ruas da cidade pela prefeitura são tratados e colocados para a adoção.

Relembre o caso

O imbróglio entre Rafael Cardoso e João Brito, gerente de um restaurante da Barra, Zona Oeste do Rio, aconteceu em fevereiro deste ano. Brito disse à polícia que o ator o teria agredido sem motivo. Além disso, em depoimento, Brito afirmou que teria sofrido inclusive ameaças de morte. Já segundo o advogado do ator, Alexandre Ramalho, Cardoso teria chegado ao estabelecimento e, no momento em que procurava uma vaga, freou bruscamente. O ator, então, teria ouvido ofensas e ido se defender.

Em março deste ano, imagens do circuito interno de segurança do restaurante, localizado na Avenida Lucio Costa, na Barra, gravaram o artista correndo atrás do gerente do estabelecimento. Em seguida, o gerente cai no chão e outros homens tentam apartar.

No início de março, a assessoria de imprensa do ator emitiu uma nota nas redes sociais comunicando que ele se arrependeu das ações e que estava "sob efeito de medicação".

"Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis", informava um trecho da nota.







