processo Rafael Cardoso faz acordo e processo por agressão a idoso é encerrado Em fevereiro deste ano, imagens do circuito de segurança de um restaurante na Barra mostraram o ator correndo atrás do gerente e agredindo-o

O ator Rafael Cardoso aceitou uma das propostas do Ministério Público do Rio de Janeiro e pagará dois salários mínimos para que seja encerrado o processo em que é acusado de agredir João Brito, de 64 anos, gerente de um restaurante na Barra. A

proposta aceita pelo artista é um acordo de transação penal, medida firmada entre o réu e o Ministério Público, no qual o acusado aceita cumprir pena antecipada de multa ou restrição de direitos.

Depois disso, o processo é arquivado.

O imbróglio entre o artista e João Brito, gerente de um restaurante da Barra, Zona Oeste do Rio, aconteceu em fevereiro deste ano.

Brito disse à polícia que o ator o teria agredido sem motivo.

Já segundo o advogado do ator, Alexandre Ramalho, Cardoso teria chegado ao estabelecimento e, no momento em que procurava uma vaga, freou bruscamente.

O ator, então, teria ouvido ofensas e ido se defender. Além disso, em depoimento, Brito afirmou que teria sofrido lesão corporal e ameaças.

Imagens do circuito interno de segurança do restaurante, localizado na Avenida Lucio Costa, na Barra, gravaram o artista correndo atrás do gerente do estabelecimento.

No início de março, a assessoria de imprensa do ator emitiu uma nota nas redes sociais comunicando que ele estava arrependido das ações e que estava "sob efeito de medicação".

"Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente.

O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis", informava um trecho da nota.

Em entrevista em março, Alexandre Ramalho disse que o ator pode ter se exaltado por estar tomando medicação para cuidar de sua saúde mental.

O artista teria ficado abalado após a separação da ex, Mari Bridi.

— A gente acredita que por conta de uma mistura da medicação com a bebida pode ter dado essa alteração — disse a defesa.

