Reality Raquel Brito não está entubada nem grávida, diz equipe após influencer deixar "A Fazenda" Peoa recebeu atendimento médico e passou por bateria de exames no último domingo (6) e deixou confinamento rural da Record

Após a desclassificação de Raquel Brito do reality rural “ A fazenda”, da Record, a equipe da influencer afirmou, nesta segunda-feira (7), que ela não está entubada, sofreu infarto ou está grávida em stories, no Instagram.



Horas após a agora ex-peoa passar mal durante uma dinâmica do programa, diversas especulações surgiram nas mídias sociais.

Internautas chegaram a acreditar em uma possível gestação da irmã de Davi Brito, o campeão da última edição do “Big Brother Brasil”. Entretanto, não houve qualquer comunicado sobre o que teria motivado a expressa saída da então participante.

No último domingo (7), a influencer sequer chegou a completar sua participação em uma dinâmica de fim de semana, a Prova de Fogo, e precisou de atendimento médico logo após a gravação.

Passou por uma bateria de exames e foi internada. Seguindo orientações da equipe médica, saiu da disputa pelo prêmio do reality.

De acordo com a equipe de Raquel, ela continua sob cuidados médicos.

Por que Raquel Brito saiu de 'A Fazenda'?

Os demais peões foram comunicados sobre a desclassificação de Raquel no início da tarde desta segunda-feira (7).

Depois da comunicação da empresa, a equipe da ex-participante publicou nas mídias sociais da influencer: ”Vivemos um sonho e tudo valeu a pena! Infelizmente, não vamos seguir no jogo ‘A Fazenda’ por motivos de saúde”. O perfil ainda afirma que trará maiores informações sobre as condições de saúde de Raquel em breve.



O que aconteceu com Raquel Brito?

Raquel havia passado mal durante a sua participação na Prova de Fogo, que garante poderes a um peão que pode influenciar na formação da roça.

Antes da orientação pela saída, Júlia, a fazendeira da semana, leu aos demais peões um boletim médico sobre o estado da colega:

“A participante Raquel Brito está bem, mas segue em observação aguardando a realização de novos exames. Ela não volta para a sede esta noite”. A influencer precisou ser internada na sequência.

Desde o início da exibição do confinamento, a participante vinha chamando atenção tanto dos demais peões quanto do público devido a uma coceira nas partes íntimas.

