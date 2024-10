Raquel Brito deixa ''A Fazenda'' após passar mal durante prova e ser internada

A- A+

Após precisar de atendimento logo após a Prova de Fogo, gravada no último domingo (6), a influencer Raquel Brito não continuará no reality rural ''A Fazenda'', comunicou a Record.



Sem dar maiores detalhes sobre o estado de saúde da irmã de Davi Brito, o campeão da última edição do “Big Brother Brasil”, a emissora afirma que a agora ex-peoa passou por uma bateria de exames e que, seguindo orientações da equipe médica, sairá da disputa.



Ela sequer chegou a completar sua participação no jogo do fim de semana e foi internada.

Logo após a saída de Raquel, a Record disse que faria um comunicado aos demais participantes sobre a situação.

Raquel havia passado mal durante a sua participação na Prova de Fogo, que garante poderes a um peão que pode influenciar na formação da roça. Antes da orientação pela saída, Júlia, a fazendeira da semana, leu aos demais peões um boletim médico sobre o estado da colega:

“A participante Raquel Brito está bem, mas segue em observação aguardando a realização de novos exames. Ela não volta para a sede esta noite”. A influencer precisou ser internada na sequência.

