A- A+

IDADE Bianca Rinaldi rebate ataques sobre casamento na chegada aos 50 anos: ''Não acho fácil envelhecer" Atriz e ex-paquita lamenta comentários discriminatórios, nas redes sociais, acerca da diferença de 21 anos entre as idades dela e do marido

A atriz Bianca Rinaldi voltou a rebater os ataques etaristas que recebeu recentemente depois de publicar, por meio das redes sociais, fotos ao lado do marido, o empresário e produtor Eduardo Menga, 21 anos mais velho do que ela. A atriz, de 49 anos, é casada com o marido, de 70 anos, há duas décadas. Pais das gêmeas Beatriz e Sophia, de 15 anos, os dois se conheceram em 2001, quando a artista realizava o espetáculo "Aluga-se um namorado", que tinha produção teatral de Eduardo.

Ex-paquita, a artista lamentou, em entrevista à revista "Mensch", que "o poder da internet" dê voz para críticas discriminatórias acerca da idade dos outros. "O negócio é chamar a atenção, não importa como. O etarismo existe, sim, e, precisamos, sim, falar sobre isso. Tenho um relacionamento sólido de 23 anos. Essas críticas não vão abalar o meu relacionamento. Se uma pessoa não consegue perceber que um casal está há 23 anos junto com duas filhas, formando uma família, a questão está nela e não em nós", afirmou ela, na mesma entrevista.

Na ocasião, a atriz também comentou sobre a proximidade da chegada aos 50 anos. Na terça-feira da semana que vem, dia 15 de outubro, ela faz aniversário. "A cobrança vem de mim mesma. Os questionamentos também. Não acho fácil envelhecer. Eu quero entender as fases do meu corpo, quero saber o que se passa com ele a partir de agora, entender as mudanças. Isso me ajuda a aceitar melhor. E os 50 de hoje não são os 50 de tempos atrás, né? Somos de uma nova geração de mulheres que se reconhecem, se cuidam, se posicionam – que buscam a liberdade feminina", contou.

Veja também

CELEBRIDADES Filhos de Cid Moreira entram na Justiça após serem retirados de testamento