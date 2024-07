Bianca DellaFancy busca valorizar a arte drag queen como a Janaína em ''Renascer''

A- A+

Quem assiste à novela ''Renascer'', da faixa das 21h da Globo, pode ver Bianca DellaFancy em uma situação completamente nova. Persona drag queen de Felippe Souza, ela interpreta outra drag no remake do clássico da teledramaturgia homônimo, exibido originalmente em 1993 pela mesma emissora. Em cena, Janaína é também uma personagem encarnada por Jorge, que faz parte do núcleo de amizades da sofrida Buba, papel de Gabriela Medeiros.



''Janaína mostra a Buba o quanto ela é capaz de ser feliz, independentemente de qualquer homem'', analisa Bianca DellaFancy. Além disso, a personagem tem uma história própria relacionada ao seu ofício, com direito a shows em boates. Algo com o qual Bianca se identifica profundamente. ''Eles se preocuparam em retratar a história real de uma drag queen que se monta para trabalhar e se desmonta para viver a vida'', valoriza.



Bianca não tem dúvidas de que, atualmente, vive um dos melhores momentos de sua trajetória de mais de 10 anos de carreira. ''Eu fiquei muito feliz, fazer novela era um desejo que só estava em um lugar de sonho mesmo'', assume. Para ela, a participação em ''Renascer'' é uma conquista tanto profissional quanto pessoal.



Mas Bianca faz grande sucesso na internet, com o canal que leva seu nome no YouTube e já alcançou mais de 19 milhões de visualizações e 260 mil inscritos. ''Meu canal surgiu da necessidade de mostrar às pessoas que nem tudo é close. Drag queen é uma arte de existência e de resistência, é um ato político'', defende.



Bianca ainda atua em outras frentes. Ela comanda o podcast ''Quanto Vale Essa História?'', disponível nas principais plataformas, e estreou, no fim de maio, o programa de humor ''Dando Duro'', na DiaTV, cujos episódios ficam disponíveis também no canal de Bianca.



Na produção, ela e Rafa Chalub, conhecido na internet pelo perfil Esse Menino, exploram rotinas vivida por homens heterossexuais. Ou seja, Bianca tem uma presença marcante digital e, agora, ganha espaço também na televisão. ''Vivi e vivo, na pele, a diversidade e a necessidade de inclusão. Sou bicha preta, um homossexual afeminado que faz drag queen. Minha existência, por si só, traça esse caminho. Esses milhões de visualizações no YouTube, nas redes sociais, esse grande impacto que causo é gratificante, dá uma noção maior de que tem bastante gente interessada e acompanhando o que eu falo e o que eu faço'', orgulha-se.

Nome completo: Felippe Souza.

Nascimento: 15 de dezembro de 1989, em Santos/SP.

Atuação inesquecível: Como Janaína em “Renascer”.

Interpretação memorável: Fernanda Montenegro como Bia Falcão em ''Belíssima'', escrita por Silvio de Abreu e exibida originalmente pela Globo entre 2005 e 2006.

Momento marcante na carreira: ''Quando saí na capa da 'Vogue'''

O que falta na televisão: ''Mais cenas da Janaína''.

Com quem gostaria de contracenar: Mônica Martelli.

Atriz: Fernanda Torres.

Novela: ''Celebridade'', escrita por Gilberto Braga e exibida originalmente pela Globo entre 2003 e 2004.

Vilão marcante: Félix, papel de Mateus Solano na novela ''Amor à Vida'', escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente entre 2013 e 2014 pela Globo.

Personagem mais difícil de compor: ''Por enquanto, a Janaína''.

Que novela gostaria que fosse reprisada: ''Caminho das Índias'', escrita por Gloria Perez e exibida originalmente pela Globo em 2009.

Que papel gostaria de representar: ''Uma vilã''.

Filme: ''Divã'', dirigido por José Alvarenga Jr. e lançado em 2009.

Vexame: ''A bancada religiosa no Planalto''.

Mania: ''De pensar positivo, mesmo quando tudo indica o contrário''.

Medo: ''De que meus pensamentos positivos não deem certo''.

Projeto: '''Dando Duro', meu programa na Dia TV''.

''Renascer'' – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.

