CELEBRIDADES Raquel Brito recebe alta após 5 dias internada, mas deve ficar sob observação médica; entenda Após passar mal com dor torácica, influencer recebeu atendimento médico, passou por bateria de exames no último domingo precisou deixar confinamento rural da Record

Raquel Brito recebeu alta nesta sexta-feira (11), depois de cinco dias de internação. Segundo um relatório médico divulgado pela equipe da influencer no Instagram, a irmã de Davi Brito, o campeão da última edição do ''Big Brother Brasil'', da TV Globo, foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no coração que pode causar dores no peito e tontura.



Ainda em São Paulo com a mãe, Elisângela Brito, ela ainda continua em repouso e observação, mas deve ser liberada para viajar e retornar para Salvador em breve.

''A paciente Raquel Brito Santos de Oliveira foi internada no dia 8 de outubro para investigação do quadro de dor torácica. A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram diagnóstico de miocardite aguda. Apresentou boa evolução clínica, recebendo alta com tratamento medicamentoso'', diz o boletim médico.

Por que Raquel Brito saiu de ''A Fazenda''?

Os demais peões foram comunicados sobre a desclassificação de Raquel no início da tarde de segunda-feira (7). Depois da comunicação da empresa, a equipe da ex-participante publicou nas mídias sociais da influencer: ''Vivemos um sonho e tudo valeu a pena! Infelizmente, não vamos seguir no jogo ‘A Fazenda’ por motivos de saúde''.

O que aconteceu com Raquel Brito?

Raquel havia passado mal durante a sua participação na Prova de Fogo, no reality da Record, que garante poderes a um peão que pode influenciar na formação da roça. Antes da orientação pela saída, Júlia, a fazendeira da semana, leu aos demais peões um boletim médico sobre o estado da colega: ''A participante Raquel Brito está bem, mas segue em observação aguardando a realização de novos exames. Ela não volta para a sede esta noite''. A influencer precisou ser internada na sequência.

