HOMENAGEM Raul Seixas é homenageado pelo Google Doodle A influência do "pai do Rock Nacional" é celebrada em ilustração especial

Neste sábado 23 de novembro, o Google prestou uma homenagem ao cantor e compositor Raul Seixas com um Doodle especial, destacando sua importância para o rock nacional.



A ilustração foi criada pela artista Paola Saliby, que se inspirou na personalidade marcante de Raul, representando elementos icônicos de sua trajetória, como a expressividade de suas mãos e a guitarra vermelha que aparece na capa do álbum Gita (1974).

Embora a data não coincida com o aniversário oficial de Raul, comemorado em 28 de junho, a homenagem destaca o cantor, que revolucionou a música brasileira com suas letras filosóficas e sua mistura de rock internacional com a cultura local.

Nascido em Salvador, Raul Seixas iniciou sua carreira ainda jovem, influenciado por grandes nomes do rock dos anos 1950, como Elvis Presley e Little Richard. Sua primeira banda, Raulzito e os Panteras, ganhou alguma notoriedade, mas foi sua carreira solo que o consagrou como um ícone do rock brasileiro.

Em 1973, o disco Krig-ha, Bandolo! deu a Raul a primeira grande repercussão, solidificando sua posição como "pai do rock nacional".



O artista morreu em 21 de agosto de 1989, aos 44 anos, de parada cardíaca após uma pancreatite fulminante.

O Doodle também destaca os "easter eggs" do Google, que usam ilustrações e jogos interativos para celebrar figuras históricas e culturais, conectando os usuários ao legado de artistas como Raul Seixas.

A homenagem reafirma o impacto cultural que Raul Seixas deixou, sendo reconhecido até hoje como um dos maiores nomes da música brasileira.

