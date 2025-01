A- A+

Carnaval 2025 Rec-Beat anuncia primeira atração de 2025: a rapper baiana Duquesa; conheça a artista Foi a primeira atração anunciada pelo festival, que acontece de 1 a 4 de março, no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife

O Rec-Beat anunciou nas suas redes sociais, nesta quinta (16), o primeiro nome da programação do festival deste ano, que acontece durante o Carnaval, no Cais da Alfândega, Bairro do Recife: a rapper baiana Duquesa (@Duquesa), revelação do hip hop brasileiro.



A artista chega ao recife na turnê de lançamento do seu primeiro álbum de carreira, "Taurus", seu novo trabalho. Entre os seus lançamentos anteriores, singles como “Ú.N.I.C.A” e “99 Problemas”, muito bem recebidos pelo público e crítica.



Mas foi depois de apresentar seu primeiro álbum, "Taurus", projeto iniciado em 2023, que a rapper despontou como uma das revelações musicais da cena atual do hip-hop brasileiro.

Sobre a artista

Duquesa é o nome artístico de Jeysa Ribeiro, a jovem rapper baiana nascida no ano 2000. Ela se destaca na cena do rap/trap nacional e se destacou por seu R&B e o trap, e por usar abordar a força feminina em suas letras.



Natural de Feira de Santana, na Bahia, Duquesa tem conquistado relevância na cena urbana da música brasileira. Em suas rimas, ela explora elementos de trap, rap, disco e R&B, com letras que abordam temas variados que fazem parte da vivência e perspectiva de mulher negra e nordestina.

A artista começou sua carreira em 2015, participando da música "Só guardei pra mim" do grupo Sincronia Primordial . Em em 2019, lançou o single "Diz".



Duquesa participou dos discos da cantora Ju Moraes e do rapper Rincon Sapiência, fez apresentações no Carnaval de Salvador em 2020 e parcerias com artistas como Xamã, Tasha & Tracie, Yunk Vino e Baco Exu do Blues.



Seu terceiro álbum alcançou 30 milhões de acessos nas plataformas digitais. Entre as influências citadas pela b aiana, estão Dolores Duran, Alcione, Péricles, Marília Mendonça, Maria Bethânia.



O nome Duquesa surgiu na primeira gravação de "Duquesa", aos 15 anos, e foi inspirado na mãe da artista, "sempre foi elegante", conforme memórias compartilhadas por ela.

