música Em primeira parceria internacional, Barbarize lança "Boom Boom" com rapper jamaicano J Coppa Com produção musical de Thiago Barromeo, o single chega com visualizer, com imagens captadas na Praça Roosevelt, em São Paulo

Diretamente do Pina para o mundo! Barbarize, formado pela dupla Bárbara Vitória e Yuri Lumin, lançou, no último dia 28, o single “Boom Boom”, sua primeira parceria internacional, em um feat com o rapper jamaicano J Coppa.

Com produção de Thiago Barromeo, “Boom Boom” une as raízes culturais de Pernambuco ao dancehall jamaicano e ao afrobeat.

O single chegou acompanhado de um visualizer, disponível no Youtube.

“Boom Boom” é a faixa que abre “Manifexxta”, o primeiro álbum da Barbarize, que deverá ser lançado em 2025.

“A nova música é uma viagem que começa nas praias do Recife, passa pelos mares caribenhos e deságua na maior metrópole brasileira, São Paulo, numa celebração e explosão de liberdade, conectando Capital pernambucana, Jamaica e centro de São Paulo. Este som marca uma nova era musical da Barbarize”, explica Yuri.

O visualizer de “Boom Boom” traz imagens filmadas na Praça Roosevelt, em São Paulo. Neste audiovisual, Bárbara, Yuri e J Coppa atuam nas cenas.

O visualizer tem a direção de Antônio Vinícius, também na fotografia, e Gabriel Moreira Ferreira na captação das cenas, além de Barbarize no desenvolvimento do roteiro e arte.

“Esses registros destacam justamente a energia urbana e a intensidade visual, preservando assim a essência da Barbarize, com arte, movimento e representatividade afropernambucana periférica autoral brasileira, da comunidade do Bode, bairro do Pina, no Recife”, conta Bárbara.



