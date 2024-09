A- A+

MUSICOU CONVIDA Barbarize, Grupo Bongar e Vitória do Pife integram edição do projeto "Musicou" em Recife e Olinda Projeto "Musicou Convida" desembarca no Nordeste a partir desta terça-feira (10), e abre programação no Recife

Recife e Olinda vão abrir a programação 2024 do projeto "Musicou Convida", que desembarca com o festival pelas bandas de cá a partir desta terça-feira (10), com o duo Barbarize e o Grupo Bongar entre as participações.



Além da capital pernambucana, o projeto - cuja proposta foca em troca de experiências em meio à música e atividades pedagógicas realizadas entre artistas e alunos do Musicou - passa também por Fortaleza, Quixeramobim, Quixadá e Picuí.

Núcleo Musicou Recife - Dom Hélder Câmara

Para o "Musicou Convida" na capital pernambucana, nesta terça (10), quarta (11) e quinta-feira (12), o projeto vai ocupar o auditório do núcleo do projeto Dom Hélder Câmara, localizado no Compaz Joana Bezerra, área central da cidade.









Por lá, a programação traz entre os destaques a participação do duo Barbarize, formado por Yuri Lima e Bárbara Espíndola.



A dupla, além de ministrar dois dias de oficina de produção musical, também vai exibir performance para convidados, mesclando batidas de bossa nova, funk, trap e rap.

Bongar em Olinda

Já em Olinda, no Centro Cultural Bongar, local em que fica o núcleo Musicou Olinda, nos dias 24, 25 e 26 de setembro, ficará a cargo do Grupo Bongar - que integra a Nação Xambá - tomar a frente da oficina de toques para Ibeji (divindades gêmeas infantis, orixás do Candomblé).

Grupo Bongar | Crédito: Divulgação



No último dia, na quinta-feira 26, o grupo apresenta todo o processo para convidados.

Depois do Ceará, retorno ao Recife

Após o 'start' em terras pernambucanas, o Musicou - projeto idealizado pela Sustenidos Organização Social de Cultura - chega ao Ceará, com programação nos dias 8, 9 e 10 de outubro.



Na capital cearense, em Fortaleza, a sanfoneira baiana Lívia Mattos será responsável por oficinas de criação musical e pela exibição do processo no Theatro José de Alencar.

Passado esse período, será a vez do Compaz Eduardo Campos, na Linha do Tiro, no Recife, receber de volta o projeto, dessa vez de 21 a 23 de outubro.



Com a musicista Vitória do Pife, haverá oficinas de construção de pífanos e vivência de banda de pífanos com a artista, conhecida do Agreste pernambucano e discípula do mestre João do Pife, Patrimônio Vivo da Capital do Forró.

De volta ao Ceará, no dia 28 de outubro a cidade de Quixeramobim recebe o maranhense Zeca Baleiro que ao lado de Fausto Nilo apresenta vivências para alunos do Musicou do município, assim como para crianças de uma esola local.



Também integra a programação, a apresentação de um pocket show.

Ainda no estado, nos dias 4 e 5 de novembro, o núcleo Musicou Quixadá realiza oficina de criação musical ministrada pelo compositor, arranjador e acordeonista cearense Adelson Viana.



Uma mostra de todo o processo realizado será exibida a alunos do projeto e para a comunidade local, no terceiro dia da programação, dia 6.

Encerramento

A programação do "Musicou Convida" no Nordeste será encerrada na Paraíva, nos dias 11, 12 e 13 de novembro, com o maestro Vladmir Silva em apresentação que conta com teatro a céu aberto no centro da cidade de Picuí.



Por lá haverá encontro coletivo "Canções Para Sonhar e Dormir".



No dia 11 uma atividade de formação com educadores e oficinas nos núcleos Musicou Seridó e Musicou Pedra Lavrada, integra a agenda.



Já no dia seguinte serão realizadas oficinas no Musicou Nova Palmeira, Picuí e Baraúna.



E no derradeiro dia, em 13 de novembro, acontece um ensaio do grupo e uma apresentação na Praça Central de Picuí.

Serviço

2ª edição do "Musicou Convida" - Nordeste

Quando: a partir desta terça-feira (10) até 13 de novembro

Onde: Recife, Olinda, Ceará e Paraíba

Informações: www.sustenidos.org.br



RECIFE

Oficina e Performance com Barbarize

Quando: terça (10), quarta (11) e quinta-feira (12), das 14h às 17h

Onde: Musicou Recife - Núcleo Dom Hélder Câmara (Rua Lourenço de Sá, 140, Joana Bezerra)

Oficina de Construção de Pífanos e Vivência de Banda com Vitória do Pife

Quando: dias 21, 22 e 23 de outubro, das 14h às 17h

Onde: Musicou Recife - Núcleo Eduardo Campos (Av. Aníbal Benévolo, s/n, Linha do Tiro

OLINDA

Oficina de Toques de Ibeji com o Grupo Bongar

Quando: dias 24, 25 e 26 de setembro, das 14h às 17h

Onde: Musicou Olinda - Centro Cultural Bongar (Rua Iêda, São Benedito)



