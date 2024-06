A- A+

MUSICOU Olinda ganha novo núcleo do "Projeto Musicou"; saiba mais Espaço, que vai oferecer aulas gratuitas de música, será aberto nesta quinta-feira (6), no Centro Cultural Grupo Bongar

A música como meio de "formação, socialização e sensibilização do ser humano". Tal qual sugeriu o compositor, instrumentista, regente e professor alemão Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005), nome influente no Brasil quando o assunto é música, é assim que Cláudia Freixedas se refere ao "Musicou" - projeto do qual está à frente como superintendente pedagógica.



Nesta quinta-feira (6), em Olinda, o núcleo ganhará um novo espaço, no Centro Cultural Grupo Bongar, lugar escolhido para acolher público diverso, dos pequenos aos idosos, e oferecer programas de educação musical, com aulas gratuitas.

Para a reinauguração na nova casa do projeto - anteriormente instalado no Centro Universitário AESO Barros Melo, também em Olinda - o público será contemplado com espaço de experimentação e práticas musicais, além de atividades de roda e ciranda. Educadores também estarão a postos para dar conhecimento a quem desejar, sobre instrumentos musicais.

"Acreditamos que o novo núcleo Olinda poderá oferecer um espaço de educação musical e dialogar com as práticas musicais do território, que sabemos ter uma tradição musical muito forte", salienta Freixedas sobre o projeto, presente em outros estados do País e que em Pernambuco mantém também dois núcleos no Recife: Linha do Tiro (Núcleo Musicou Eduardo Campos) e Joana Bezerra (Núcleo Musicou Dom Hélder Câmara).

"O 'Musicou' é um projeto de ensino coletivo de música, que se utiliza de ferramentas e modelos artísticos pedagógicos contemporâneos para promover um modo de trabalho que permita a alunos construir seu próprio conhecimento, desenvolver seu potencial criativo expressivo, com vistas ao desenvolvimento musical e humano", complementa a superintendente do espaço.



Parceira

De acordo com o coordenador pedagógico do "Musicou", Ari Colares, a reinauguração do projeto em Olinda "não é vista apenas como uma parceria institucional, mas também com uma comunidade que carrega uma cultura rica", em menção ao Terreiro Xambá, que também dá nome ao entorno onde fica localizado o Centro Cultural Grupo Bongar.

“Em torno do Centro Cultural, além da própria comunidade da Xambá, que é um quilombo urbano, tem as pessoas do entorno, outras comunidades tradicionais de Olinda. Então é um diferencial poder atuar em uma comunidade que já tem uma cultura musical muito forte", destaca Colares, que segue reforçando sobre a proposta do projeto, na comunidade.

“Esse é um pressuposto de educação que a gente já defende, de não chegarmos num território e considerá-lo um campo vazio. As pessoas têm a sua cultura. E agora, neste novo núcleo "Musicou" Olinda, essa questão é ainda mais destacada”, conclui.

Inscrições

A partir da próxima segunda-feira,10 de junho, interessados (crianças a partir de seis anos) em participar das oficinas inaugurais do espaço podem realizar gratuitamente as inscrições.



Serão disponibilizadas 193 vagas distribuídas entre os cursos de iniciação musical, canto coletivo, percussão, violão e oficina de prática de conjunto.

Crédito: Divulgação

Vale ressaltar que não há exigência de conhecimento prévio de música, tampouco de instrumentos musicais. Para realizar a inscrição - presencial, no núcleo de Olinda - é bastante um documento com foto e comprovante de residência. Após a matrícula é possível agendar uma aula experimental.



E para quem já toca algum instrumento ou tem experiência em canto, há oportunidades para as oficinas de prática de conjunto em encontros semanais.

O espaço do projeto - criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição sem fins lucrativos responsável também pela gestão do Conservatório de Tatuí e Complexo Theatro Municipal de São Paulo, e também do projeto especial "Move" e festivais Ethno Brazil e Imagine Brazil - pode ainda ser utilizado para ensaios e empréstimo de instrumentos.

De forma compartilhada, o "Musicou" - que em seu núcleo de Olinda conta com o apoio do Nubank - tem a Sustenidos com a expertise, profissionais, equipamentos, materiais didáticos e atuação nas áreas administrativa e educacional.



Já os parceiros podem ser do poder público e também de colaboradores privados, para tomar a frente da cessão e manutenção do local, fornecimento de lanche e transporte.

Serviço

Reinauguração do "Projeto Musicou", em Olinda

Quando: nesta quinta-feira (6), a partir das 14h

Onde: Centro Cultural Grupo Bongar (Nação Xambá) - Rua Iêda, São Benedito, Olinda

Inscrições (presenciais e gratuitas) para cursos a partir de 10 de junho

Funcionamento do núcleo: de terça a quinta-feira, das 14h às 18h

