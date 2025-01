Recife sedia congresso internacional de Judaísmo, em maio; inscrições gratuitas estão abertas

A- A+

De 26 a 28 de maio, Recife receberá a 3ª edição Congresso Internacional de Judaísmo e Interculturalidade, que reunirá pesquisadores, professores, estudantes e demais interessados na história da cultura judaica e suas relações com outras sociedades.

O evento é organizado pela Universidade de Salamanca em parceria com o Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará, e tem apoio da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site https://ciji.com.br. As vagas são limitadas.

O Congresso

As atividades - palestras, debates, lançamentos de livros - do Congresso acontecerão no auditório É do Povo, no Centro Cultural Cais do Sertão, Bairro do Recife.

Sob a temática “História e Transculturalidade”, os participantes irão discutir, de forma ampla, as relações transversais das comunidades judaicas com as culturas nas quais estão inseridas.

“Estão programadas cerca de 30 palestras, de pesquisadores do Brasil, Espanha, Portugal e Israel, e temos cerca de 200 vagas para ouvintes”, informa a organizadora do evento, Ana Paula Cavalcante, que é historiadora, antropóloga, professora no Colégio Militar de Fortaleza e sócia efetiva do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará.

Na lista de palestrantes, estão o escritor e professor de Antropologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Caesar Sobreira; o professor de Antropologia Social na Universidade de Salamanca Ángel-Baldomero Espina Barrio; o escritor, membro da Academia de Língua Hebraica e editor-chefe da revista digital Alaxon Ioram Melcer; a historiadora paulista Daniela Levy, que tem trabalho sobre os judeus que saíram do Recife no século 17 e foram pioneiros na colonização de Nova York; e o pesquisador Geraldo Pieroni, considerado o maior especialista brasileiro na questão dos degredados.

“O congresso abre uma oportunidade de diálogo sobre o ocultamento da história dos cristãos-novos que vieram para o Brasil e participaram da colonização”, destaca Ana Paula Cavalcante.

A primeira edição do Congresso Internacional de Judaísmo e Interculturalidade foi realizada na cidade de Fortaleza (CE), em 2022, e a segunda, em Penamacor (Portugal), em 2023.



