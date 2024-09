A- A+

TELEVISÃO Reinventando Anna: com tornozeleira eletrônica, Anna Sorokin estará no 'Dancing with the stars' Na divulgação do reality show, ela é identificada como Anna Delvey, não Sorokin, e apresentada como 'artista, ícone da moda e socialite infame de Nova York'

O elenco desta temporada do "Dancing With the Stars" traz vários dos nomes que se espera num reality show desse tipo.



Estão lá os ex-atletas Danny Amendola (NFL) e Stephen Nedoroscik (ginástica olímpica). Há estrelas de outros realities: Jenn Tran de "The Bachelorette" e uma integrante do elenco de "Real Housewives", Phaedra Parks. Há os atores com a carreira em baixa: Eric Roberts e Tori Spelling.



Mas há também uma escolha reveladora: Anna Sorokin, a falsa herdeira condenada por furto e roubo que inspirou a série "Inventando Anna".

Sorokin se disfarçou de "Anna Delvey", alegando ser uma rica herdeira alemã, e usou essa identidade para enganar pessoas na alta sociedade de Nova York para obter grandes somas de dinheiro, concluiu um júri. Ela foi condenada a quatro a 12 anos de prisão em 2019 e liberada em 2022.

"Eu estaria mentindo para você, para todos os outros e para mim mesma se dissesse que sinto muito por qualquer coisa", ela disse ao "New York Times" em 2019.

A ABC, que transmite o "Dancing With the Stars", não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a participação de Sorokin. Um comunicado à imprensa divulgando o elenco a identificou como Anna Delvey, não Sorokin, e se referiu a ela alegremente como uma "artista, ícone da moda e socialite infame de Nova York".

A participação de Sorokin é ainda mais complicada pela tornozeleira que é obrigada a usar enquanto luta contra a deportação para a Alemanha, onde viveu quando adolescente. O programa divulgou uma fotografia dela em um minivestido prateado brilhante com o dispositivo de monitoramento visível em seu tornozelo.

"Alguns a veem como uma golpista astuta, enquanto outros a veem como uma empreendedora carismática e ambiciosa que se aproveitou da elite social da cidade de Nova York em um esforço para abrir um prestigioso estúdio de arte", diz o comunicado.

A opinião foi mista nas mídias sociais, com alguns espectadores intrigados ou até mesmo consternados com a inclusão de alguém com histórico criminal. Já outros se perguntavam se Sorokin estava forçando a definição de "estrela". Ainda assim, houve aqueles que ficaram animados com sua escalação.

