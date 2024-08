A- A+

OLIMPÍADAS 2024 "Eu celebro você": além de post para Rebeca Andrade, relembre a relação de Viola Davis com o Brasil Fã da ginasta brasileira, atriz americana já veio ao país e costuma interagir com personalidades locais pela internet

Fã declarada de Rebeca Andrade, a atriz americana Viola Davis comemorou a conquista da medalha de ouro pela brasileira nas Olimpíadas de Paris, nesta segunda-feira (5), com um post em português: "Eu celebro você, Brasil!!! REBECA!!!!! Você é uma luz!", escreveu ela em seu perfil no Instagram.

A alegria pelo pódio olímpico no solo, que tirou o ouro da também americana Simone Biles, é mais uma evidência da longa relação de Viola Davis com o Brasil. A atriz costuma interagir com personalidades locais pela internet.





Em janeiro deste ano, a atriz, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante em 2016 por "Um limite entre nós", compartilhou um vídeo do ex-carnavalesco e comentarista Milton Cunha sambando com a "passista baby" Bombom da Mangueira.



"Que linda", escreveu Viola, sobre a pequena Agatha Sofia, a Bombom da Mangueira, de três anos de idade, que faz parte da realeza do samba na Mangueira, sendo bisneta de ninguém menos que Nelson Sargento (1924-2021).

No ano passado, Viola Davis também compartilhou no Instagram um vídeo onde a amazonense Priscila Bon Jovi canta o clássico “Total Eclipse of The Heart”, de Bonnie Tyler, em um programa de TV regional, e brincou: “É a Annalise no karaokê depois de algumas doses de vodca”. Brincando com a forma de cantar da amazonense, a atriz fez uma referência a Annalise Keating, uma de suas personagens mais conhecidas, da série "Como defender um assassino".

Também em 2023, a americana postou uma foto em que aparece junto a Léa Garcia, após a morte da atriz brasileira, aos 90 anos. O registro traz o encontro, em 2022, de Viola junto a personalidades brasileiras, como as atrizes Léa, Zezé Motta e Taís Araújo, a cantora Iza, a escritora Djamila Ribeiro e a jornalista Flávia Oliveira. Na legenda, escreveu, em inglês: "Foi uma honra ter te conhecido, Dona Léa. Obrigado por todas as contribuições para o ofício".

A foto foi feita na casa de Taís Araujo e Lázaro Ramos, quando a cantora veio ao Rio para lançar "A mulher rei" no país, em 2022. Em novembro do ano passado, a atriz voltou ao país, com o marido, o ator e produtor Julius Tennon, para lançarem a produtora audiovisua “Axé”, em Salvador (BA). A intenção da atriz é que a empresa faça a ligação entre Brasil e Hollywood.

Segundo post para Rebeca

Viola já havia feito um post celebrando o desempenho de Rebeca após a medalha de prata por individual geral. Após o comentário da atriz vencedora do Oscar, a brasileira comentou:

— Quase desmaiei quando vi. Falei: "Como assim? Eu que te amo!" (risos). Quando vi, já respondi na hora. Eu fiquei muito feliz. A Viola é gigantesca. Ela representa muito. É uma excelente atriz e um excelente ser humano. Espero um dia conhecer ela. Quando ela foi em algum evento que tinha a Taís Araújo, quase mandei mensagem para a Taís perguntando: "Onde você está? Me manda o endereço que preciso conhecer ela'. Ela realmente é maravilhosa, admiro demais — disse.

Veja também

Famosos Agora é oficial: relembre as pistas sobre o romance de João Guilherme e Bruna Marquezine