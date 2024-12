A- A+

luto Relembre as personalidades da cultura que morreram em 2024 Ano teve perdas importantes como as do cartunista Ziraldo, do ator Paulo César Pereio, do sambista Anderson Leonardo e do cantor Liam Payne

Em 2024, o Brasil e o mundo se despediram de grandes personalidades ligadas à cultura.

Neste ano, homenagens foram prestadas a figuras marcantes — que ajudaram a moldar o imaginário popular tanto no século passado quanto neste — como o cartunista Ziraldo, criador do Menino Maluquinho; o comunicador e empresário Silvio Santos; o ex-âncora do Jornal Nacional, Cid Moreira; e a dama da atuação Maggie Smith.

Além deles, outras figuras muito populares do Brasil disseram adeus em 2024: os cantores sertanejos Chrystian (da dupla com o irmão Ralf) e João Carreiro (da dupla com Capataz), o sambista Anderson Leonardo (impagável à frente do grupo Molejo), o cantor Nahim e o multi-instrumentista Caçulinha, que fez história acompanhando grandes cantores e como atração fixa do “Domingão do Faustão”.

Relembre abaixo outras dessas pessoas cujas mortes marcaram o ano:

Cinema, TV e teatro

O ano também foi mais triste, com a partida no Brasil de atores como Paulo César Pereio, Jacqueline Laurence, Jandira Martini, Camille K, Iran Lima e Emiliano Queiroz, além do humorista Ary Toledo.

No exterior, a lista de estrelas das telonas (e telinhas) que se foram é extensa, com nomes como Donald Sutherland, Shelley Duvall, Shannen Doherty (de “Barrados no Baile”), Anouk Aimée, Chita Rivera, O.J. Simpson (cuja maior fama foi ao ser julgado pela suspeita de assassinato da mulher), Louis Gossett Jr., Alain Delon e Carl Weathers.

O cinema perdeu ainda diretores como o Rei do Trash, Roger Corman, Morgan Spurlock, Paolo Taviani, Norman Jewison e Jim Abrahams.

Música

Muitos músicos de renome também morreram em 2024, caso da musa francesa da canção Françoise Hardy; do produtor musical e compositor americano, Quincy Jones; do pianista e arranjador Laércio de Freitas; do astro do One Direction, Liam Payne; do violoncelista clássico Antonio Meneses; do mestre inglês do blues John Mayall; do pianista e astro internacional da música brasileira, Sérgio Mendes; do saxofonista e sumidade do jazz David Sanborn; de Arthur Moreira Lima, um dos maiores nomes do piano brasileiro; do ídolo country Toby Keith; da “cantora apaixonada do Brasil”, Diana; e de Agnaldo Rayol, voz potente da música nacional.

Os guitarristas de rock Steve Albini e Duane Eddy, o baixista Aston Barrett (braço direito de Bob Marley) e o cantor e baixista Skowa foram outros nomes que deixaram saudade no ano.

Lendas do carnaval

No popularíssimo carnaval, as perdas foram importantes: a carnavalesca Rosa Magalhães, o intérprete Quinho do Salgueiro e o jornalista Sérgio Cabral, que além de livros sobre as escolas de samba, foi um dos maiores escritores a se debruçarem sobre a música brasileira dos últimos cem anos.

Artes Visuais e Moda

Nas artes visuais, o mundo deu adeus ao escultor Richard Serra e ao mestre da xilogravura nordestina, J. Borges.

Já o mundo da moda perdeu ícones como a performática Iris Apfel e a modelo sino-brasileira Christine Yufon.

Literatura

A literatura ficou sem escritores como Paul Auster, Alice Munro, Antonio Skármeta e Ismail Kadare, além do brasileiro Antonio Cicero, poeta, filósofo, imortal da Academia Brasileira de Letras e compositor de canções das mais conhecidas da MPB.

Imprensa

Em 2024, despediram-se o narrador Silvio Luiz e o fotojornalista Evandro Teixeira, autor de imagens que sintetizam o terror da ditadura militar brasileira.

