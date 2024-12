A- A+

CONDIÇÃO RARA Problema de saúde de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, não é de coração, diz assessoria do casal Comunicado, no entanto, confirma que a condição que afeta o bebê é rara

A assessoria de Viih Tube e Eliezer informou que o problema de saúde do filho recém-nascido do casal, Ravi, "não se trata de coração" e que "ainda estão investigando a doença" do bebê, que é "algo raro realmente".

A família espera ter logo o diagnóstico fechado, com a expectativa de que esta semana venham boas novidades.

A assessoria do casal lembrou ainda que Eli passou pelo mesmo exame invasivo do filho, um cateterismo, recentemente, antes do nascimento de Ravi.

O filho mais novo dos influencers Viih Tube e Eliezer nasceu em 11 de novembro e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 24, e tem sido mantido na UTI.

