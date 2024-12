Ravi, filho de Eliezer e Viih Tube, precisou passar pelo mesmo procedimento que o pai

A- A+

Três dias antes do nascimento de seu filho Ravi, o ex-BBB Eliezer precisou fazer um cateterismo de emergência. Em seguida, foi o próprio Ravi que teve que passar pelo exame invasivo para identificar e avaliar lesões ou malformações congênitas no órgão.

O recém-nascido, filho de Eliezer e Viih Tube, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo.

Ravi nasceu no dia 11 de novembro, e está em estado grave, devido a uma condição rara. No sábado, Eliezer deu alguns detalhes em uma publicação nas redes sociais:

"O caso dele tem sido bem desafiador. É uma doença rara e grave para um bebê a termo [que nasce no período correto, ou seja, que não é pré-maturo]. Por isso, nem consigo explicar mais. Estamos aprendendo, a cada dia, um pouco mais", relatou Eliezer, em vídeo postado nos Stories do Instagram.

Em estado grave, o bebê vem respondendo bem ao tratamento — que incluiu a realização de um cateterismo, exame invasivo para identificar e avaliar lesões ou malformações congênitas no coração —, como indicam os médicos responsáveis por seu cuidado.

"Isso é até um espanto para os médicos, porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores", ressaltou Eliezer, no mesmo vídeo.

O influenciador digital esclareceu, na mesma ocasião, que a doença de Ravi não tem qualquer relação com a atonia uterina sofrida por Viih Tube durante o parto.

Por coincidência, o próprio Eliezer precisou realizar um cateterismo, três dias antes do nascimento de Ravi. O ex-BBB falou sobre o caso somente semanas depois. Ele não contou nada nem mesmo aos familiares dele que moram no Rio para não deixá-los preocupados, conforme explicou na semana passada.

O que é o cateterismo

O cateterismo é um exame que pode ser eletivo — para pesquisar obstruções nas artérias e avaliar o funcionamento do coração — ou de emergência — quando, no diagnóstico, observa-se uma obstrução de mais de 80% do vaso sanguíneo e é preciso colocar um stent.

Essas obstruções ocorrem por conta de placas de gordura que ficam alocadas nas veias, formando coágulos que interrompem o fluxo sanguíneo. O acúmulo de placas de gordura nas artérias do corpo é caracterizado como aterosclerose. Os principais fatores de risco para esta condição são hipertensão, sedentarismo, colesterol alto, tabagismo e histórico familiar.

No cateterismo, uma artéria é pulsada nos braços ou nas pernas, e um cateter é passado por ela até chegar à artéria do coração. As imagens de dentro do vaso sanguíneo são geradas por um aparelho semelhante ao de raio-X somado ao uso de contraste iodado.

Pessoas que apresentem algum tipo de alergia a iodo precisam passar por uma preparação antes de serem submetidos ao exame, como uma maneira de evitar uma possível reação alérgica durante o procedimento.

O procedimento dura até uma hora, dependendo das obstruções encontradas no paciente. Nos casos em que o paciente é submetido a uma desobstrução arterial, é preciso ficar internado para observação durante um período de três a cinco dias. Após uma desobstrução da artéria do coração, o paciente precisa manter o repouso e evitar esforços, estresse e fortes emoções.



Apesar de apresentar riscos, como em qualquer procedimento médico, o cateterismo é considerado seguro entre especialistas.

O parto de Ravi

Como se sabe, Viih Tube sofreu uma série de complicações no parto de Ravi, que durou 19 horas. Depois desse período, sem conseguir dilatação uterina suficiente para realizar o parto normal, a influenciadora digital se submeteu a uma cesárea de emergência.

Após o nascimento do bebê, o útero da ex-BBB não contraiu adequadamente, causando uma hemorragia, com muita perda de sangue — o que a fez ser submetida a uma transfusão. O caro, porém, não tem relação com a doença da criança, segundo Eliezer.

Seguidores do casal vêm prestando apoio e se solidarizando com Viih Tube e Eliezer diante da notícia. "Orando pela pronta recuperação de Ravi", escreveu um internauta na caixa de comentários de um post de Eliezer. "Estou em oração pelo pequeno Ravi", afirmou outra pessoa.

Por outro lado, outros usuários do Instagram iniciaram uma série de ataques a Viih Tube, propagando mentiras acerca de uma falsa relação entre a demora pela escolha da césarea e a doença do recém-nascido.

"Parem de acusar minha mulher de que ela é culpada [pelo o que o Ravi tem]. Não tenho nem palavras para a maldade que estão fazendo com ela neste momento", revoltou-se Eliezer. "Vocês não imaginam o que é estar aqui. Só o pai que já viveu isso aqui sabe o que é isso aqui, e eu não desejo isso para ninguém, nem para vocês que estão com esse julgamento para a Viih", prosseguiu ele.

"Peço que tenham um pouco de empatia. Quem fala aqui é um pai destruído, que está vendo uma mãe destruída, e que está vendo o filho todo furado com cateter, tendo o coração perfurado, cheio de negócios. Por favor, respeitem e parem de julgar", concluiu o ex-BBB.

