A- A+

RAVI Filho da influencer Viih Tube e Eliezer enfrenta doença rara no coração; entenda Ravi, recém-nascido do casal, passou por cateterismo e responde bem ao tratamento, segundo médicos

Ravi, filho dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, está internado na UTI de um hospital em São Paulo devido a um distúrbio raro e grave no coração.



O influenciador Eliezer falou pela primeira vez sobre o caso nas redes sociais, destacando a gravidade da situação, mas também a evolução positiva no quadro do bebê, que nasceu no dia 11 de novembro.

"É uma doença rara e grave para um bebê a termo. Estamos aprendendo, a cada dia, um pouco mais", desabafou Eliezer.

Segundo ele, Ravi passou por um cateterismo, procedimento invasivo utilizado para avaliar e tratar lesões ou malformações congênitas no coração.



Apesar da complexidade do quadro, o bebê vem surpreendendo os médicos com uma recuperação acima das expectativas.

Eliezer também esclareceu que a condição de Ravi não tem relação com as complicações enfrentadas por Viih Tube durante o parto, como a atonia uterina que levou a uma hemorragia e à necessidade de uma cesariana de emergência.

O influenciador criticou ataques sofridos por Viih Tube nas redes sociais, com acusações infundadas sobre uma suposta relação entre a demora na decisão pela cesárea e a doença de Ravi.

"Parem de acusar minha mulher de que ela é culpada. Quem fala aqui é um pai destruído, que está vendo uma mãe destruída", desabafou.

Seguidores do casal têm enviado mensagens de solidariedade. "Orando pela pronta recuperação de Ravi", escreveu um internauta. Apesar dos ataques, o casal segue focado na recuperação do filho. "Por favor, respeitem e parem de julgar", apelou Eliezer.

Veja também

Cultura Lula anuncia ações para valorizar cultura afro-brasileira