televisão Ex-Chiquitita Renata Del Bianco fica de fora do reencontro do elenco no SBT A atriz acredita que sua exclusão se deve ao fato de ter feito um ensaio sensual em 2023

A atriz Renata Del Bianco, 39 anos, a órfã Vivi da novela “Chiquititas”, ficou de fora do reencontro de parte do elenco da novela, que foi exibido neste domingo (15), no SBT, com apresentação de Tiago Abravanel.

O reencontro reuniu 17 atores das cinco temporadas da novela infantojuvenil, veiculada na emissora entre julho de 1997 e janeiro de 2021.

Em uma publicação no TikTok, Renata Del Bianco atribui não ter sido chamada ao fato de ter feito um ensaio sensual, no início de 2023.

"Não sei se vocês lembram, mas, no comecinho de 2023, eu fiz um ensaio sensual usando o uniforme da novela. E eu acredito que por conta disso, em algum momento, a parte artística, de direção, não achou conveniente associar minha imagem à novela por conta disso. Quem sou eu para questionar a diretoria de uma grande emissora de televisão?", disse Renata no vídeo

A atriz contou que, à época, estava em uma situação financeira difícil, e precisava levantar dinheiro para o sustento seu e da criança que esperava. Em junho deste ano, Renata chegou a abri uma vaquinha online, pois estava grávida e havia sido abandonada pelo pai da criança.

"Decidi fazer esse ensaio porque estava numa situação financeira, emocional, em todos os sentidos que vocês possam imaginar, desesperada. Eu estava muito desesperada, com uma filha de baixo dos braços e pelo menos R$ 15 na minha conta. Não sabia para onde ir nem o que fazer. Usei todas as ferramentas que eu tinha para respirar de novo. E ainda bem que eu fiz. Se eu não tivesse feito, talvez estivesse numa situação muito ruim, mas não estou. Eu errei, erro, como todo mundo, posso ter feito escolhas ruins e boas, e eu arco com as consequências, e uma delas é não estar nesse reencontro”



