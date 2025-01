A- A+

CELEBRIDADES Ringo Starr revela o inusitado motivo pelo qual nunca comeu pizza na vida Durante a turnê de imprensa de seu último disco, ''Look Up'', o ex-integrante dos Beatles revelou por que segue uma dieta que não inclui o popular prato italiano

Há alguns dias, Ringo Starr voltou a ser o centro das atenções ao anunciar o lançamento de "Look Up", seu primeiro disco de música country, em colaboração com o renomado produtor T-Bone Burnett.



Como era de se esperar, o ex-Beatle participou de diversos programas britânicos e norte-americanos para promover o álbum, que sem dúvidas gerou grande alvoroço entre os fãs da icônica banda dos anos 60. Nesse contexto, o músico esteve no sofá de Jimmy Kimmel para compartilhar detalhes sobre suas novas canções.

No entanto, durante a conversa, revelou um fato sobre si mesmo que ninguém esperava: ele nunca provou pizza. Apesar de ser um dos pratos mais populares do mundo, especialmente em encontros com amigos, Starr afirmou que não faz ideia de qual seria o sabor. Tudo começou quando, como parte de uma dinâmica do programa, Kimmel apresentou uma lista de rumores sobre Ringo que circulam na internet para confirmar se eram verdadeiros ou falsos.

“É verdade que você nunca comeu pizza?”, perguntou o apresentador, provocando risos na plateia. "Nunca comi pizza", disse Starr, o que deixou muitas pessoas chocadas. “Nem curry”, ele acrescentou. Para surpresa de todos, ele explicou seus motivos: “Sou alérgico a vários alimentos e, na maioria das vezes, você não sabe o que colocam na pizza. Sou muito rigoroso nisso, porque fico doente imediatamente.”

Fiel ao seu estilo, Jimmy aproveitou o momento para fazer piadas. “Eu costumava pensar que você tinha a melhor vida, mas a minha é melhor”, brincou o apresentador. “A sua é melhor porque você já comeu pizza”, respondeu o músico, sem perder o humor.



Ainda como parte da brincadeira, o ex-Beatle também confirmou que sabe fazer crochê. “Aprendi a tricotar no hospital porque fiquei internado por um tempo, então mandavam pessoas para nos entreter. Eu tinha 13 anos”, detalhou ele. “Um dia, uma senhora apareceu com maracas, pandeiros e pequenos tambores. Ela me deu um tambor e, desde então, tudo o que eu queria era ser baterista”, acrescentou.

Entre risos, ele deixou claro que já não se lembra mais como fazer crochê, mas confirmou que praticava na época.

Para finalizar, Kimmel perguntou a Ringo sobre um dos rumores mais inusitados envolvendo seu nome: “É verdade que você é dono e dirige um submarino amarelo?”. Com um tom sério, Ringo respondeu: “A verdade é que não posso falar sobre isso.” Segundos depois, sorriu, deixando claro que se tratava apenas de um mito divertido.

Ele também revelou que não criou completamente seu nome artístico, mas se inspirou no apelido que recebeu de membros de uma gangue de Liverpool da qual fazia parte quando jovem. “Em vez de me chamarem de Richard ou Richie, diziam: ‘Ei, Rings, como vai?’. Foi assim que tudo começou”, explicou ele. Para concluir, Starr disse que escolheu seu nome definitivo ao entrar para sua primeira banda de rock anos depois.

Veja também