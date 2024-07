A- A+

ROCK IN RIO Rock In Rio 2024: Palco Mundo terá vídeo mapping e pulseiras iluminadas Com estrutura de tamanho recorde, festival reutilizou aço reciclado da edição anterior

O Palco Mundo do Rock in Rio terá projeção de vídeo mapping e pulseiras iluminadas distribuídas para o público dos headliners do festival na edição de 2024. A estrutura, de tamanho recorde, foi feita com aço reciclado.

— Teremos um vídeo mapping que vai iluminar o palco inteiro, sempre antes do artista entrar — disse Luis Justo, CEO do Rock in Rio, durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (21) em São Paulo.

As 86 placas de aço de 200 toneladas que serão erguidas na Cidade do Rock foram recicladas da edição anterior, através da parceria do festival com a Gerdau. O palco, que vai receber, entre outros, Travis Scott, Ludmilla, Katy Perry e Ivete Sangalo, terá 30 metros de altura, 104 metros de comprimento, 830 m² e 335 toneladas no total.

— Não produzimos mais aço, é o mesmo, 100% reciclado, mas com uma nova configuração — disse Gustavo Weneck, CEO da Gerdau.

Na coletiva, também foi anunciada a participação da Esquadrilha do Céu, que reúne oficiais da reserva da Força Aérea Brasileira, com acrobacias que serão executadas durante os dias de evento.

Revitalização do Morro da Previdência

O Rock In Rio, em conjunto com a Gerdau, Fundação Volkswagen e a ONG Gerando Falcões, divulgou também parceria para revitalizar uma área do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. O projeto, chamado de Favela 3D, deve impactar cerca de 1800 pessoas que vivem na região.



A iniciativa também será financiada por óculos feitos com aço da Gerdau, em parceria com a Chili Beans, que serão vendidos no evento, com 20% do valor de cada item doado para o Favela 3D.

— Vamos trabalhar com geração de renda, na educação, cultura, esporte, lazer e na parte física, construindo um espaço digno — afirmou Nina Rentel, diretora de tecnologias sociais da Gerando Falcões.

A coletiva de imprensa contou com a presença do vocalista Rogério Flausino, do Jota Quest. Ele se apresenta no dia 21 de setembro no Palco Mundo, ao lado de Capital Inicial, Detonautas, NX Zero e Pitty , em um tributo ao rock nacional.

— Esse show será com vários amigos especiais. O Liminha (produtor musical e ex-baixista da banda Os Mutantes) será o diretor geral e vai montar o time de músicos (de apoio). A ideia é repassar toda a história do rock brasileiro — disse Flausino.

