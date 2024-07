Romance de Iza e Yuri Lima começou no Instagram; relembre a relação

A- A+

Em um relacionamento com Yuri Lima desde fevereiro de 2023, Iza revelou na noite da última quarta-feira que terminou com o jogador de futebol após descobrir uma traição. Ela está grávida de seis meses.

"Eu e o Yuri Lima, nós não somos mais um casal. Queria, enfim, parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal, estou grávida. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. Um circo mesmo", falou Iza.





Quando o namoro começou?

Iza se separou oficialmente do ex-marido, o produtor Sergio Santos, em outubro de 2022, e meses depois assumiu a relação com o jogador de futebol. Os dois começaram a se falar depois que ele mandou uma mensagem privada para ela no Instagram.

“Eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois, vi uma notícia que ela separou. Daí, pensei: ‘vou tentar a sorte'. Santo Instagram, era o único jeito possível. Sou muito caseiro", disse o volante do Mirassol, em entrevista a "GQ", revelando também como foi o primeiro encontro dos dois. “Rapaz, eu estava nervoso, viu? Não tinha visto ela pessoalmente ainda. Quando ela abriu a porta… Estava muito linda, com um vestido verde, brilhante. Surreal”.

A primeira foto que ele publicou dos dois juntos tinha a legenda "Dona de mim', em alusão a um dos hits da cantora. Na época que a relação ficou pública, ele chegou a dizer que estava "assustado" com a repercussão.

O casal se manteve discreto durante toda a relação, mas puderam ser vistos juntos em jogo do Mirassol, time da série B do Campeonato Brasileiro e em apresentações da cantora, como a do The Town, em São Paulo, no ano passado.

Gravidez

Em abril deste ano, os dois anunciaram que estavam esperando o primeiro bebê do casal.

"Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe", disse Iza, numa live após o anúncio. "É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos".

Semanas depois, fizeram um chá revelação, mostrando aos fãs de que se trata de uma menina, cujo nome será Nala.

