AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Musical sobre Elis, Odara e balada olindense são opções Roteiro também traz espetáculos teatrais, exposições, estreia de cinema e opções para os pequenos

Outubro chegou e com ele o primeiro fim de semana de agito no Recife e Região Metropolitana, que inclui baladinhas que passam pelo brega, pelo samba e por tributos a nomes diversos do pop rock nacional.

Opções para os pequenos também integram a agenda do fim de semana, numa espécie de "esquenta" para o Dia das Crianças.



E entre os destaques do teatro, vai rolar "Elis, a Musical", nesta sexta (4) e sábado (5), no Teatro Guararapes.



Já no cinema, "Coringa: Delírio a Dois" é uma das estreias mais aguardadas pelos amantes da Sétima Arte.



Bora conferir qual a boa do fim de semana?

SHOWS E EVENTOS

Show de Kelvis Duran

Quando: Sexta-feira (4), às 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @fregerecife

Baile Bregadilic

Com discorecagem de Seu Vilela e Juvenil

Quando: Sexta-feira (4), às 21h

Onde: Loja Azul - Rua do Amparo, 4, Carmo, Olinda

Informações: @bregadelic_



Bloco do Eu Sozinho

Tributos a Legião Urbana, Los Hermanos, Skank e O Rappa, entre outras bandas

Quando: Sexta-feira (4), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @estelita.recife // (81) 9 9649-2776 (WhatsApp)

Overdriver Duo, com a turnê "O Amor é a Resposta"

Quando: Sexta-feira (4), às 20h30

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 80 na bilheteria, no site do teatro e no APP

Informações: @teatroriomarrecife

Noite Olindance

Com Forró na Caixa, Academia da Berlinda e DJ Lala K

Quando: Sexta-feira (4), a partir das 22h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla

Informações: (81) 3344-3300

Samba da Pitomba

Quando: Sexta-feira (4), a partir das 19h

Onde: Sede da Pitombeira - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @turmadapitombeira

Odara Ôdesce - 12 anos

Com show de Daniela Mercury

Quando: Sábado (5), a partir das 16h

Onde: Terminal Marítimo do Recife -

Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla

Informações: @golarrole

Garden Oktoberfest

Com tributo a Cazuza, clássicos do pop rock nacional e Legiãi Cover, entre outras atrações

Quando: Sábado (5), a partir das 11h

Onde: The Garden Open Mall - Av. Bernardo Vieira de Melo, 209, Piedade

Acesso gratuito via Sympla

Informações: (81) 3093-1809 (WhatsApp)

Laje do Chefe

Com Taiguara, Nininho Dias e Diego Dias

Quando: Sábado (5), a partir das 16h

Onde: Quintal dos Borges - Rua Alto José Bonifácio, 416, Alto José Bonifácio

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Resenha do Maninho

Com Papaninfa, Rayssa Bacelar e Matheus Moraes

Quando: Sábado (5), a partir das 14h

Onde: Venda do Maninho - Av. Conselheiro Aguiar, 4777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 9 9780-3668 (WhatsApp)

Show "Ose Nibu Omi: A Guardiã de Òrúnmìlá", de Gabriela Sampaio

Quando: Sábado (5), às 19h

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @oposteoficial

Dia das Crianças no Jardim

"Brincadeiras de Ontem e Hoje"

Quando: Sábado (5), a partir das 9h

Onde: Livraria do Jardim (Jardim Espaço Plural) - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

Mês das Crianças Shopping ETC

Contação de histórias com Ilana Ventura e espetáculo "Divertida Mente"

Quando: Sábado (5), a partir daas 14h

Onde: Shopping ETC - Av. Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: @shoppingetcoficial e no site do mall



Piquenique do Bita

Quando: Sábado (5) e Domingo (6), com sessões a partir das 15h

Onde: Shopping Recife (1º Piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla

Informações: @mundobita

Oficina de Encadernação Artesanal, com Joana Velozo

Quando: Sábado (5), das 14h às 18h

Onde: Titivillus Editora (Edf. Texas) - Rua do Rosário da Boa Vista, 163

Investimento R$ 160 (com material incluso) - Inscrição neste link

Informações: @joana.velozo

Seu Pereira, Isabela Moraes, Juliano Holanda e Chico Limeira

E DJ Alexandre Urêa Beat Singer

Quando: Domingo (6), às 18h

Onde: Jardim Nascente - Rua Treze de Maio, 99, Carmo

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @jardimnascenteolinda

"Abba Experience"

Quando: Sábado (5), às 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 70 no site do teatro, no APP e na bilheteria

Informações: @teatroriomarrecife

Misturinha 360

Com a banda Mistura Samba

Quando: Domingo (6), a partir das 17h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @fogodeocca

TEATRO

"Elis, a Musical"

Com Laila Garin e Lílian Menezes

Quando: Sexta-feira (4), às 20h e Sábado (5), às 16h e 20h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 21 no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3182-8000

Festival de Piadas

Com Júlio Galvão e convidados

Quando: Sexta-feira (4), às 20h

Onde: Teatro Joaquim Cardozo - Rua Benfica, 157, Madalena

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 2126-7388

Espetáculo "Fernando Pessoa: o último dos palhaços"

Quando: Sexta-feira (4), às 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321

Espetáculo "Mundo - Em Busca do Coração da Terra"

Quando: Sexta-feira (4) e Sábado (5), às 17h e Domingo (6), às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla e na bilheteria da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915

Festival Cenas CumpliCidades

Concerto "Seguindo os Passos da Herança Musical Acadiana e Sefardita", com a cantora Judith Cohen

Quando: Sábado (5), às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @ccumplicidades

Aniversário de 40 anos de Zé Lezin

Quando: Sábado (5), às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3355-3821 // (81) 9 9848-9989

Branca de Neve

Quando: Sábado (5), às 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @humantocheproducoes // (81) 9 9803-2724

EXPOSIÇÕES

"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife

"Sonhava-se muito com o mar e as formidas", da artista Aurora Caballero

Quando: até 5 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Gigantes da Era do Gelo"

Quando: até 13 de outubro

Onde: Shopping Tacaruna (Praça de Eventos, Piso Térreo)

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Exposição Fotográfica "Fundação Terra: 40 Anos de Solidariedade"

Quando: até 27 de outubro

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @fundacaoterra



Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h

Ártico Pocket: a magia da neve em pleno Nordeste

Quando: até 27 de outubro

Onde: Shopping Guararapes (Edf. Garagem/Piso G3) - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 49, 90 (antecipado via Sympla) e na bilheteria do local, a partir de R$ 90

Informações: @sguararapes

Museu das Ilusões

Quando: até 3 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387



"Nelson Leirner: Parque de Diversões"

Quando: até 10 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos das 10h às 18h

CINEMA

"Coringa: Delírio a Dois"

SINOPSE: Protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, a sequência se passa após os eventos do primeiro filme com Arthur Fleck internado em um hospital psiquiátrico. Ele é visitado por uma psiquiatra, a Dra. Harleen Quinzel, que fica fascinada por sua história. Juntos, eles exploram a mente de Arthur e os eventos que o levaram a se tornar o Coringa. Direção: Todd Phillips

"A Garota Da Vez"

SINOPSE: Dirigido e estrelado por Anna Kendrick, a trama do filme foca em Cheryl Bradshaw, uma participante solteira do programa de namoro que fez sucesso na TV nos anos 70, ‘’The Dating Game’’. Influenciada pelas aparências, ela escolhe o solteiro número um, Rodney Alcala, sem saber que por trás da fachada encantadora de Alcala se esconde um assassino em série psicopata. O filme é baseado em uma história real. Direção: Anna Kendrick

"Até Que A Música Par"

SINOPSE: Depois que o último filho sai de casa, Chiara, matriarca de uma família descendente de italianos, decide acompanhar o marido em suas viagens como vendedor pelos botecos da Serra Gaúcha. Uma tartaruga e baralhos de carta colocarão à prova mais de 50 anos de vida a dois. Direção: Cristiane Oliveira

