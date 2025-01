A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife e Olinda no fim de semana? Show de Péricles e da Malassombro são destaques Derradeira sexta de janeiro e primeiro 'findi' de fevereiro vêm bombando com opções de entretenimento para todos os gostos e bolsos

Se alguém sentiu janeiro passar? Pelo menos quem se entregou ao roteiro dos fins de semana do mês que deu o 'start' a 2025, além de ter sentido, decerto também o viveu intensamente.



Do samba ao brega, do teatro ao cinema, com direito a maratona de festival como o Janeiro de Grandes Espetáculos, que bota tudo que é arte junto e misturado, Recife e Olinda bombaram (como sempre) com agendas lotadas de shows, espetáculos, exposições, baladinhas e afins.



"Pagode do Pericão", show da Orquestra Malassombro, com lançamento de novo disco e últimas apresentações do Janeiro de Grandes Espetáculos são destaques da agenda.



Bora conferir?

SHOWS E EVENTOS

Workshow Guitarra Nordestina: Afluentes e Confluências

Com Luciano Magno e Liêve Ferreira

Quando: Sexta-feira (31), às 20h

Onde: Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Cidade Universitária

Acesso gratuito

3º Fuá do Forrobodó

Forró Casamarela convida Isadora Melo

Quando: Sexta-feira (31), às 20h30

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Fuá de Poli

Com Raízes do Capibaribe e Mestre Zeca do Rolete como convidados

Quando: Sexta-feira (31), às 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural



Reggae no Jardim

Com Café Preto e DonaBagga Reggae

Quando: Sexta-feira (31), a partir das 18h

Onde: Jardim Nascente - Rua 13 de Maio, 99, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @jardimnascenteolinda



Bomsucesso Samba Clube

Com discotecagem de Rogerman

Quando: Sexta-feira (31), a partir das 19h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @fogodeocca



Gritano Calor de Verão

Com Orly, Jeff, Thomas Henry e Brunito

Quando: Sexta-feira (31), a partir das 23h

Onde: MalDita Pub - Av. Marquês de Olinda, 302, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @malditapub

Lançamento de Livro

"A Boneca Fuxiquita", de Thaís Sales

Quando: Sábado (1º), das 10h às 12h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 242, Boa Vista

Acesso gratuito

Pagode do Pericão

Convidado Xanddy Harmonia

Quando: Sábado (1º), a partir das 16h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 100 no site Ticket360

Informações: @pagodedopericao



Nu Metal Experience Tour

Quando: Sábado (1º), a partir das 22h

Onde: Estelita Bar - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @estelita.recife // @numetalexperiencetour // (81) 9 9649-2776 (WhatsApp)

De Cara com O Samba

Quando: Sábado (1º), a partir das 15h30

Onde: Rooftop Shopping Tacaruna -

Ingressos a partir de R$ 45 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8482-2486

Volver - Canções Perdidas num Canto Qualquer

Show de 20 anos

Discotecagem de Bárbara Formiga e Guilherme Gatis (Superingosto)

Quando: Domingo (2), às 20h

Onde: Beerdock Boa Viagem - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 242, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @volverneles



Forró na Caixa

Aniversário de Ju Valená

Quando: Domingo (2), a partir das 16h

Onde: Casa Astral - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casa.astral

Show de lançamento da Orquestra Malassombro

Álbum "Recife, Início, Meio e Fim"

Quando: Domingo (2), às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @orquestramalassombro

TEATRO

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

(Dança) "Negrô"

Quando: Sexta-feira (31), às 18h30 e às 20h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

(Dança) "Marim Brincante"

Quando: Sexta-feira (31), às 20h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Se Eu Subir, Quem Me Derruba?"

Quando: Sexta-feira (31), às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Quem Está Aí?" - Monólogos de Shakeaspeare

Quando: Sexta-feira (31), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vosta

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"A Viola do Diabo"

Quando: Sexta-feira (31), às 20h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"O Clube da Jovem Guarda"

Quando: Sexta-feira (31), às 20h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"As Bruxas de Oz"

Quando: Domingo (2), às 14h30, 17h e 19h30

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Show de Variedades"

Quando: Domingo (2), às 17h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



"Pluft, O Fantasminha"

Quando: Sexta-feira (31), às 15h e Sábado (1º) e Domingo (2) às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3425-1915



IV Festival Pole Dance de Pernambuco

Quando: Sábado (1º), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



Inopia Humanoide - Monólogo

Quando: Sábado (1º), às 20h

Onde: Teatro André Filho (Espaço Fiandeiros) - Rua da Saudade,2 40, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @fiandeirosdeteatro



Stand Up "Made in Brasil", com Suzy Brasil

Quando: Domingo (2), às 17h

Onde: Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @suzybrasil // (81) 9 9488-6833

EXPOSIÇÕES

"O Café Que Nos Une"

Em pintura com café de artistas de diversos países

Quando: até 2 de fevereiro

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José

Acesso gratuito

Informações: (81) 3134-3750



Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h



"Serpentário", com Bruno Vilela, Giovana Simões e Juliana Lapa

Quando: até 28 de fevereiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8262-3393 // @galeriamarcozero // galeriamarcozero.com



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

"De Tempestades a Constelações"

Quando: até o final de fevereiro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @garrido.galeria.eventos



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h

"Pancetti: O Mar Quando Quebra na Praia..."

Quando: até março

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Antônio Brennand, Várzea

A partir de R$ 25

Informações: (81) 2121-0365 // (81) 2121-0352



Visitação: de terça a domingo, das 10h às 17h



"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até 9 de março

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos - Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso a partir de R$ 35 na plataforma Fever e no APP RioMar Recife



Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h



CINEMA



"A Verdadeira Dor"

SINOPSE:

Estrelado por Kieran Culkin e Jesse Eisenberg, a trama acompanha os primos incompatíveis David e Benji que se reúnem para um passeio pela Polônia em homenagem à amada avó. No entanto, a aventura toma rumos inesperados conforme as antigas tensões dos dois ganham força durante a investigação da história familiar. Direção: Jesse Eisenberg

"Viva A Vida"

SINOPSE: Thati Lopes e Rodrigo Simas protagonizam nova comédia romântica brasileira. Dois medalhões idênticos preservados há gerações levam Jéssica e Gabriel, dois ”parentes” distantes, a se aventurar em uma viagem a Israel para desvendar um grande mistério de família. Direção: Cris D’Amato

"Covil De Ladrões 2"

SINOPSE: Após executar seu plano com maestria e enganar a todos, Donnie planeja um novo assalto elaborado, focado agora em diamantes. O que ele não sabe é que, enquanto mergulha cada vez mais no mundo imprevisível e traiçoeiro dos ladrões de pedras preciosas, Big Nick, interpretado por Gerard Butler, está na sua cola, caçando-o por toda a Europa. Direção: Christian Gudegast

