Roupa de Melania Trump na posse é comparada a da personagem Carmen Sandiego

O look dark Melania Trump na posse do marido, o presidente Donald Trump, na tarde da última segunda-feira, fez as redes sociais logo lembrarem de Carmen Sandiego, personagem de jogos educativos famosa nos anos 1990 que também usa um chapéu parecido com o da primeira-dama americana.

“Onde está Carmen Sandiego? Washington", escreveu um usuário do X, em referência ao nome do jogo, que consistia em procurar Carmen, uma ladra que rouba ladrões para salvar o planeta e vive em fuga pelo mundo.

"Achei Carmen Sandiego", postou outro.

"Carmen Sandiego em alta-costura", foi outro comentário.

O casaco azul-marinho usado por Melania é do designer nova-iorquino Adam Lippes, e o chapéu é de Eric Javits.

Carmen Sandiego, por sua vez, vai ganhar novas roupas em 2025. É que uma nova versão do game sai no dia 4 de março, em versões para ps4, ps5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.

No dia 28 de janeiro, ele aparece com exclusivamente na Netflix Games para dispositivos iOS e Android. Em abril, é a vez na versão física, em tabuleiro.

