perda Sabrina Sato perde o bebê com Nicolas Prates, na 11ª semana de gestação A apresentadora deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta (5)

Sabrina Sato perdeu o bebê, na 11ª semana de gestão. A apresentadora estava grávida do segundo filho, fruto do relacionamento com o ator Nicolas Prattes.



Sabrina deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça (5). Segundo o boletim médico, assinado pelo ginecologista e obstetra Dr. Emerson Barchi Cordts e pelo diretor médico Miguel Cendoroglo Neto, a gestação de Sabrina não teve evolução.

"A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)", informou o hospital.

Sabrina recebeu alta nesta quarta (6). A apresentadora, de 43 anos, é mãe de Zoe, com o ex-marido Duda Nagle. Ela e Nicolas Prattes estão juntos desde fevereiro de 2024.

