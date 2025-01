Oscar 2025: saiba como assistir aos indicados a melhor filme e concorrentes de "Ainda estou aqui"

A- A+

O Oscar 2025 está marcado para o dia 2 de março (coincidentemente, domingo de carnaval no Brasil) e ainda dá tempo de assistir alguns dos filmes indicados à principal categoria da premiação.

Especialmente porque eles concorrem com o brasileiro " Ainda estou aqui", que fez história nesta quinta-feira ao ser indicado a melhor filme. É a primeira vez que o Brasil consegue tal façanha.

O longa de Walter Salles concorre também em outras duas categorias: melhor filme internacional e melhor atriz com Fernanda Torres.

Confira abaixo detalhes sobre os indicados (em ordem alfabética) e onde assistir cada um deles.

Ainda estou aqui





O filme do diretor Walter Salles é inspirado na história real da advogada Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, que passou 40 anos procurando a verdade sobre Rubens (Selton Mello), seu marido desaparecido.

O longa toma como base o livro homônimo de Marcelo e é protagonizado por Fernanda Torres.

O filme está nos cinemas e, até o momento, já foi visto por mais de 3 milhões de espectadores só no Brasil.

Nos Estados Unidos, ele lidera bilheteria em média de faturamento por sala, e a previsão é que passe a ocupar mais de 500 salas em fevereiro.

Anora



O filme do diretor Sean Baker (que concorre a seis Oscars, inclusive melhor atriz, Mikey Madison, na mesma categoria que Fernanda Torres) estreia no Brasil nesta quinta-feira (23).

O título da produção também é o nome da protagonista, uma jovem profissional do sexo no bairro nova-iorquino do Brooklyn.

Ela conquista a grande chance de mudar de vida, tal qual Cinderela, ao conhecer e se casar impulsivamente com o filho de um oligarca.

Assim que a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas é ameaçado pois os pais do rapaz partem para Nova York decididos a anular o casamento.

O brutalista



O filme estrelado por Adrien Brody (que concorre ao prêmio de melhor ator) narra a vida do arquiteto visionário László Toth, recém-fugido da Europa para os Estados Unidos em busca de reconstruir seu trabalho e, principalmente, seu casamento, após uma separação forçada.

Ele encontra um rico industrial que reconhece seu talento, mas paga um alto preço por isso.

A estreia do filmenos cinemas brasileiros está marcada para 20 de fevereiro.

Conclave



A escolha de um novo Papa é o evento acompanhado por este filme, que concorre a oito Oscars, incluindo melhor ator para Ralph Fiennes.

Ele interpreta o Cardeal Lawrence, encarregado de conduzir o processo, e que se vê no centro de uma conspiração.

A produção, dirigida por Edward Berger, estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (23).

Duna: Parte 2



O filme de Denis Villeneuve concorre a cinco Oscars (Timothée Chalamet, a estrela deste filme, disputa a estatueta de melhor ator por outro, "Um completo desconhecido") e está disponível no streaming na plataforma Max.

A produção de ficção científica é sequência de "Duna" (2021), adaptação do livro homônimo de Frank Herbert, escrito em 1965.

O filme acompanha a jornada Paul Atreides (Chalamet), um duque compoderes clarividentes, agora unido a Chani (Zendaya) e aos Fremen.

Emilia Pérez



Um filme dirigido por um francês (Jacques Audiard), falado em espanhol e estrelado por uma espanhola (Karla Sofía Gascon, que concorre com Fernanda Torres no prêmio de melhor atriz) e que se passa no México. Este é "Emilia Pérez", que chega aos cinemas brasileiros em 6 de fevereiro.

O filme é o recordista de indicações neste Oscar: 13 ao todo, quebrando o recorde para um filme de língua não inglesa.

A história é sobre Emilia (Karla Sofía Gascón), uma temida chefe do tráfico que procura a advogada Rita (Zoe Saldaña) para forjar sua morte e realizar uma cirurgia de afirmação de gênero.

Nickel Boys



O filme do diretor RaMell Ross é baseado no livro de Colson Whitehead, ganhador do Prêmio Pulitzer.

Ele narra a amizade entre dois jovens afro-americanos que passam juntos pelas angustiantes provações do reformatório na Flórida.

O filme é uma produção da Amazon Studios e ainda não há data para a entrada no catálogo do Prime Video no Brasil.

A Substância



O filme indicado a cinco Oscars (Demi Moore concorre a melhor atriz, juntamente com Fernanda Torres) é um body horror sobre uma celebridade em decadência (Moore) decidida a usar uma droga proibida que replica células e cria uma versão mais jovem de si mesma.

O filme está disponível no Mubi.

Um completo desconhecido



Timothée Chalamet é o jovem Bob Dylan neste filme que narra os primeiros passos do músico em Nova York, com 19 anos de idade e apenas um violão.

A produção se passa em 1961 e mostra os relacionamentos do artista, então "um completo desconhecido", com ícones musicais em sua ascensão meteórica.

A estreia no Brasil está marcada para 27 de fevereiro nos cinemas.

Wicked



O musical concorre a dez Oscars ( Cynthia Erivo está na categoria de melhor atriz com Fernanda Torres) e está, atualmente, nos cinemas.

A produção se passa na Terra de Oz, antes da chegada de Dorothy. Ali Elphaba Thropp (Erivo), uma mulher de pele verde, explora o caminho que a leva a se tornar a Bruxa Má do Oeste, ao mesmo tempo em que forma uma amizade improvável e rivalidade posterior com Galinda Upland (Ariana Grande), que se tornaria Glinda, a Bruxa Boa do Sul.

Veja também