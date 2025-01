A- A+

ainda estou aqui Análise: Após indicação, quais as reais chances de "Ainda estou aqui" e Fernanda Torres no Oscar Premiação acontece no dia 2 de março

Histórica. É a palavra que define a participação de " Ainda estou aqui", de Walter Salles, no Oscar 2025.

O longa brasileiro foi indicado em três categorias, incluindo melhor filme.

Pela primeira vez uma produção nacional concorre na categoria principal da cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

O filme também está na disputa de melhor longa internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres, que repete o feito de sua mãe, Fernanda Montenegro, indicada na categoria em 1999, por "Central do Brasil.

Passadas as indicações, agora a dúvida que paira sobre todos os brasileiros é uma: quais as chances reais de "Ainda estou aqui" e Fernanda Torres no Oscar 2025? Confira nossa análise a seguir.

As maiores chances de "Ainda estou aqui" parecem vir da categoria melhor filme internacional, apesar da força do francês "Emilia Pérez".

Completam a disputa "A garota da agulha" (Dinamarca), "A semente do fruto sagrado" (Alemanha) e "Flow" (Letônia).

Tendo em visto o atual momento na temporada de premiações, e a visibilidade que o filme nacional passa a ter a partir da indicação na categoria principal, é possível imaginar que "Ainda estou aqui" tenha sim condições para bater o musical francês.

O favoritismo de "Emilia Pérez" ainda existe. O filme foi o recordista em indicações, concorrendo a 13 estatuetas, e é um dos mais comentados da temporada.

No entanto, a produção também vem sendo cada vez mais alvo de críticas acerca de sua representação do México e de sua protagonista trans.

Nos últimos dias, o uso de inteligência artificial pela produção também foi alvo de comentários em Hollywood, num momento em que a indústria há pouco tempo enfrentava duas greves que tinham a IA como um dos pontos de interesse.

Esse debate também está colocando em xeque o favoritismo de "O brutalista" em algumas categorias.

Antes do Oscar, os filmes ainda se enfrentam no Critics Choice e no Bafta, mas parece claro que enquanto o brasileiro cresce, o francês parece cair.

E o que dizer de Fernanda Torres? Será que a atriz irá finalmente vingar sua mãe na premiação?

Após a vitória no Globo de Ouro, o nome da atriz ganhou muita força em Hollywood, mesmo após ficar de fora de premiações importantes como o SAG Awards, o Bafta e o Critics Choice.

No momento, Fernandinha parece ocupar o segundo lugar na corrida, atrás de Demi Moore, por "A substância", mas à frente das demais concorrentes: Mikey Madison, por "Anora", Karla Sofía Gascón, por "Emilia Pérez" e Cynthia Erivo, por "Wicked".

Assim como seu filme, a brasileira se beneficia do fato de que com as indicações muitos membros da Academia podem voltar sua atenção para seu trabalho.

Ainda que as ausências em outras premiações não tenham prejudicado Fernanda para receber uma indicação, pode ser um problema para a brasileira caso Moore emende vitórias, e especialmente discursos, consecutivos.

A veterana deu um dos mais emocionantes discursos do Globo de Ouro, relembrando que jamais tinha sido premiada antes e que sofreu preconceitos da indústria como uma atriz apenas para filmes populares.

Desde seu discurso, Moore vem sendo apontada como favorita ao Oscar. Se tiver outras plataformas para se destacar, pode ser difícil tirar a estatueta da mão dela.

Chegamos então a melhor filme. "Ainda estou aqui" pode repetir o feito de "Parasita", em 2020, e se tornar uma produção internacional premiada na categoria principal do Oscar? É muito improvável. Muito mesmo.

Apesar de ter recebido um holofote gigante com a indicação é muito raro que uma obra conquista melhor filme sem ter sido indicada a melhor direção.

Isso aconteceu apenas seis vezes em 97 edições da premiação, sendo a última em "No ritmo do coração", em 2022.

Tem sido difícil controlar as expectativas, mesmo diante dos pedidos de Fernanda Torres. Deixar a cerimônia sem uma estatueta pode deixar um gostinho amargo, mas a verdade é que há muito tempo o Brasil não chegava com tantas chances ao Oscar.

Com ou sem vitória, o brasileiro poderá se esbaldar (ou afogar as lágrimas) no carnaval, uma vez que a cerimônia acontece no domingo, 2 de março. Até lá tem muita coisa para acontecer.

Veja também