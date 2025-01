A- A+

oscar 2025 Fernanda Torres é indicada ao Oscar 2025 de melhor atriz por "Ainda estou aqui" Cerimônia acontece em Los Angeles no dia 2 de março, domingo de carnaval no Brasil

Fernanda Torres está confirmada no Oscar 2025. A artista carioca, de 59 anos, foi indicada, na manhã desta quinta-feira (23), ao prêmio de melhor atriz por sua atuação no filme " Ainda estou aqui" (2024), dirigido por Walter Salles.



O reconhecimento acontece 26 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, ser também indicada ao mesmo prêmio por " Central do Brasil" (1999), outro filme de Salles.

A cerimônia de premiação acontece no dia 2 de março, em Los Angeles. No Brasil, o dia coincide com o domingo de carnaval.





Fernanda foi a grande vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz de filme dramático, desbancando nomes como Angelina Jolie (que concorria por "Maria Callas"), Pamela Anderson (“The Last Showgirl”), Nicole Kidman (“Babygirl”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”), e Kate Winslet (“Lee”).

"Ainda estou aqui" é inspirado na história real da advogada Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, que passou 40 anos procurando a verdade sobre Rubens (Selton Mello), seu marido desaparecido. O longa toma como base o livro homônimo de Marcelo.

