A- A+

Nala Saiba o significado de Nala, nome da filha da cantora Iza e do jogador Yuri Lima Primeira filha da artista nasceu neste domingo

Em maio deste ano, quando a cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima fizeram uma publicação nas redes do chá de revelação da primeira gravidez, logo ao contarem que era uma menina, revelaram qual seria o nome da primogênita: Nala.

Bem-vinda! Iza faz primeira publicação após nascimento da filha, Nala: 'Eu te anuncio nos sinos das catedrais'

Inspirado pela pequena leoa de “O Rei Leão”, o nome, de origem africana, tem como as seguintes palavras como significado: “dádiva”, “amorosa” e “rainha”.

A filha do casal nasceu neste domingo. A artista usou as redes sociais para divulgar o nascimento, com uma foto da mão da bebê. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…” NALA 13/10/2024", publicou.

Iza foi quem deu voz à Nala, personagem de um dos maiores clássicos da Disney, "O Rei Leão", numa recente produção. O filme ganhou uma versão em 2019, dirigido e co-produzido por Jon Favreau e escrito por Jeff Nathanson, remake da animação de 1994.

Em entrevista ao Uol, pouco antes da estreia do longa, Iza falou sobre como o desenho marcou sua vida:

"O Rei Leão foi o primeiro filme que vi no cinema, primeira vez que eu estava ali com um telão, tudo escuro. É muito emocionante, até chegar com o Timão e Pumba, nossa, foi muito sofrível", disse a cantora, em 2019.

Iza confirmou que voltará a dublar a personagem Nala, nas telonas. Desta vez, na franquia “O Rei Leão”, também produção da Disney. O novo título, “Mufasa: O Rei Leão”, tem estreia nos cinemas brasileiros marcada para 19 de dezembro deste ano.

Veja também

câncer Vera Viel dá primeiros passos após retirada de tumor: 'Só tenho a agradecer a minha salvação'