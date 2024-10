Iza faz primeira publicação após nascimento da filha, Nala: 'Eu te anuncio nos sinos das catedrais'

A- A+

Nasceu neste domingo Nala, filha que a cantora Iza espera junto ao jogador de futebol Yuri Lima, pai do bebê. A artista usou as redes sociais para divulgar o nascimento, com uma foto da mão da criança. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…” NALA 13/10/2024", publicou.



Web brincou com 'demora'

A pergunta sobre o nascimento da bebê vinha sendo reproduzida aos montes nas redes sociais, que brincou com a "demora" da chegada de Nala. É que, depois de se apresentar no Rock in Rio, em setembro, e dizer que só retornaria aos palcos após ver a filha nascer, a artista carioca, de 34 anos, voltou a fazer um "novo último show" com o barrigão de nove meses de gestação.

Na noite da última quarta-feira (9), ela foi uma das atrações do " Criança Esperança", da TV Globo, e se juntou a Maiara & Maraisa num número que misturou pop e sertanejo.

Após a derradeira apresentação (será mesmo a última com o barrigão?), Iza reagiu com bom humor aos vários memes e comentários acerca do assunto nas redes sociais. No Instagram, a página de um fã-clube dedicado à cantora afirmou, em tom de brincadeira, que o "desejo de grávida" de Iza, ao longo da gestação de Nala, foi... trabalhar.

"Eu fico besta como o desejo de grávida da Iza foi trabalhar! Obrigado por tudo, Nala", comentou um seguidor da artista. "Ela está grávida de cem meses já, né?", indagou outro usuário do Instagram. Iza entrou na onda e compartilhou algumas dessas colocações por meio dos Stories: "Os comentários de vocês", escreveu ela, com um emoji gargalhando.

Nos bastidores da atração, Maiara se surpreendeu com o tamanho da barriga da colega. "Meu Deus, você está para ter essa criança, né?", questionou, diante da cantora, momentos antes de elas subirem ao palco. Iza riu e afirmou que "até o fim do mês" a filha chegará ao mundo.

A cantora fez o show de abertura do "Criança Esperança" deste ano. Misturando o sertanejo com o pop, Maiara & Maraisa entraram no palco cantando as músicas “Estrada da vida”, de Milionário e José Rico, e “Um sonhador”, de Leandro & Leonardo. Na sequência, Iza surgiu numa cadeira, com o barrigão realçado pelo figurino, dando voz para "Fé".

Veja também

Luto Ary Toledo tinha coleção de mais de 65 mil piadas: relembre algumas das mais marcantes