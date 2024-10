'Rainha da cetamina': saiba quem é a mulher investigada pela morte de Matthew Perry

A- A+

Algumas semanas depois que Matthew Perry foi encontrado flutuando de bruços em uma banheira de hidromassagem, a mulher que os promotores dizem ter fornecido a cetamina que matou o ator estava desfrutando de um chá da tarde em um hotel cinco estrelas no Japão e tirando selfies de espelho vestindo um quimono.



Meses depois, ela postou destaques de uma viagem ao México, onde saboreou caviar no aeroporto, descansou à beira da piscina na praia e apreciou uma bebida em um coco.

A mulher, Jasveen Sangha, gostava de compartilhar imagens de uma vida glamorosa nas redes sociais, mostrando-se ao lado de celebridades e viajando pelo mundo para a Espanha, China e Dubai.



Mas sua casa era um edifício de classe média-alta em North Hollywood, um espaço modesto em uma área pouco notável da cidade. Foi lá, segundo os promotores, que a Sangha fabricou, armazenou e distribuiu drogas ilegais por pelo menos cinco anos, incluindo aquelas ligadas às mortes de Perry e de outro homem.

Quando as autoridades invadiram o apartamento de Sangha, em março, encontraram cocaína, 79 frascos de cetamina e três quilos de comprimidos laranja contendo metanfetamina.

Os promotores enfatizaram nos documentos do tribunal que os clientes a conheciam como a “Rainha da Cetamina”. “Dado o volume de drogas que a ré vendia, provavelmente há mais vítimas”, escreveram.

Sangha foi inicialmente presa em março por acusações de drogas e liberada sob fiança, mas em agosto os promotores federais apresentaram uma nova acusação contra ela e mais quatro pessoas por envolvimento na morte de Perry. Um juiz revogou sua fiança, citando risco de fuga e perigo à comunidade, e a enviou para a prisão enquanto aguarda julgamento.

Dois meses depois, seu nome ainda aparecia na campainha em North Hollywood. O revestimento de madeira da porta de seu apartamento estava rachado e quase ausente, expondo uma fechadura danificada.

Em uma recente manhã de dia útil, uma faxineira estava em um banquinho dentro da unidade desocupada, que os promotores dizem ter servido como “casa de depósito” por anos, limpando os armários.

'Jet set'

Perry morreu em 28 de outubro de 2023, dos “efeitos agudos de cetamina”, um anestésico poderoso que se tornou cada vez mais popular como terapia para depressão e também é usado como droga recreativa. O ator, conhecido por seu papel como Chandler Bing na sitcom dos anos 1990 “Friends”, escreveu abertamente sobre suas lutas contra o vício em sua autobiografia.

Sangha, de 41 anos, se declarou inocente das acusações relacionadas à overdose de Perry, incluindo distribuição de cetamina resultando em morte, e está programada para ser julgada em março; se condenada por todas as acusações, pode pegar entre 10 anos e prisão perpétua.

Um porta-voz do escritório do procurador dos EUA se recusou a comentar. Ao anunciar as acusações, Martin Estrada, um procurador dos EUA na Califórnia, disse: “Traficantes que vendem substâncias perigosas estão jogando com as vidas de outras pessoas por ganância”.

Mark Geragos, advogado que representa Sangha, não quis comentar. Em uma entrevista à NewsNation em agosto, ele questionou como as autoridades poderiam ter certeza sobre a origem da cetamina que matou Perry. “Só porque é uma tragédia, não significa que é criminoso”, disse ele.

Sangha se formou no ensino médio em Calabasas, um subúrbio rico de Los Angeles, em 2001, antes de obter um diploma em ciências sociais da Universidade da Califórnia, Irvine, e um MBA na Hult International Business School em Londres.

Em uma conta no Instagram, Sangha se promovia como curadora de arte e eventos e uma “jet-setter” que frequentemente alternava entre Londres e Los Angeles. Ela reforçava essa imagem com fotos e vídeos de piscinas, festas e jantares luxuosos ao redor do mundo, aparecendo com Charlie Sheen, DJ Khaled e Perla Hudson, ex-mulher do guitarrista Slash. (Representantes de Sheen e Khaled não responderam a pedidos de comentário. Não foi possível entrar em contato com Hudson.)

Após a morte de Matthew, Sangha publicou um série de posts em seu instagram, compartilhando uma viagem até o Japão. Foto: Redes sociais/Reprodução

Quando Sangha completou 40 anos no ano passado, ela comemorou com um vestido rosa claro e um chapéu de cowboy combinando, segundo vídeos postados online.

Na festa no lounge Kiss Kiss Bang Bang dentro de um hotel boutique em Los Angeles, luzes rosa vibrantes emanavam de uma bola de discoteca girando no alto. A música fazia os assentos vibrar enquanto baldes prateados aguardavam gelo e champanhe.

Os promotores dizem que não está claro como Sangha financiava seu estilo de vida — relatam que ela dirigia um Range Rover e um BMW em vários momentos — e que aparentemente estava desempregada desde pelo menos 2019.

Antes disso, ela teve envolvimento com o Stiletto Nail Bar em Studio City, um bairro sofisticado no Vale de San Fernando, segundo registros comerciais.

Quando Sangha foi presa inicialmente em março sob a acusação de tráfico de drogas, sua mãe, Nilem Sangha, garantiu a fiança de $100.000, segundo documentos judiciais.

Nilem Sangha não respondeu a pedidos de comentário, e várias tentativas de contato com outros membros da família de Jasveen foram sem sucesso. Uma mulher que atendeu um número listado nos registros do tribunal para Sangha também se recusou a comentar.

Muito sobre Sangha permanece desconhecido além do que ela apresentou publicamente online. Em seu retrato de formatura no anuário da Calabasas High School, ela usa uma expressão enigmática, não muito diferente da Mona Lisa. A citação que acompanha diz: “Não é o que dizem sobre você, mas o que sussurram.”

Droga mortal

Perry não foi a única pessoa que morreu após comprar cetamina de Sangha, alegam os promotores. Os documentos do tribunal dizem que Cody McLaury morreu de overdose pouco depois que Sangha lhe vendeu cetamina em agosto de 2019. Apesar de saber da morte de McLaury, Sangha continuou distribuindo drogas ilegais de seu apartamento pelos cinco anos seguintes.

Sangha soube do interesse de Perry em cetamina por meio de um conhecido em contato com o assistente pessoal do ator e ofereceu enviar uma amostra, segundo documentos judiciais.

Ela buscava projetar exclusividade, chamando seu estoque de “incrível” e dizendo ao conhecido Erik Fleming: “Pegue uma e experimente; tenho mais se ele gostar”.



Dois dias após a oferta, ela enviou uma amostra de cetamina ao ator em um frasco de vidro sem rótulo e com tampa azul. O governo afirma que Fleming e o assistente de Perry, Kenneth Iwamasa, agiram como intermediários.

No dia seguinte, Iwamasa comprou 25 frascos em nome de Perry, segundo a acusação; duas semanas depois, ao comprar mais 25 frascos, Sangha adicionou pirulitos de cetamina como brinde.

Um desses 50 frascos continha a cetamina que matou Perry, afirmam os promotores.

Fleming e Iwamasa se declararam culpados de acusações criminais. Após saber da morte do ator pelas notícias, Sangha rapidamente tentou destruir provas de seu envolvimento, disseram os promotores. “Apague todas as nossas mensagens”, disse ela a Fleming. Esse nível de cautela pareceu dissipar nos meses seguintes, segundo os promotores.

Em julho, pouco antes de ser presa pelo caso de Perry, Sangha postou uma foto de uma pulseira com vários pingentes de cogumelo e a mensagem “Resgatando meu raver candy #ravetothegrave.”



Mais tarde, os promotores escreveram em um documento do tribunal que o post sugeria que Sangha “persistiria em seu estilo de vida com drogas até a morte” e que a hashtag “#ravetothegrave” — rave até o túmulo — era “uma escolha insensível de palavras, considerando que suas ações levaram duas vítimas à morte”.

