Saiba quem é ator que criticou Gisele Bündchen por pedido de doações às vítimas de incêndios nos EUA

O ator Tuca Andrada deixou um comentário ácido sobre Gisele Bündchen, nas redes sociais, nesta segunda-feira. Em seu perfil no X, ele criticou a modelo por pedir doações às vítimas dos incêndios na Califórnia.

No recado, o ator compartilhou a manchete da notícia envolvendo a famosa e disse: “Vá à merda. Podem me chamar do que quiserem, mas vá à merda”.

A uber model, que mora nos Estados Unidos desde 1997 e está grávida do terceiro filho - o primeiro com o atual namorado, o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, tem usado as redes sociais para motivar seguidores a ajudar vítimas da tragédia em Los Angeles.

"Meu coração está partido por toda essa devastação que está acontecendo na Califórnia. Estou em orações por todos impactados por essa tragédia", começou ela, fazendo apelo no post seguinte: "Vamos ajudar esses heróis da vida real a parar com essa catástrofe. Por favor, ajude da forma que você puder. Eu doei aqui, supportlafd.org", concluiu.

Conhecido por seu nome artístico, José Ivaldo Gomes de Andrade Filho tem 58 anos e 41 de carreira, com trabalhos relevantes na televisão e no teatro.

Em novelas da TV Globo, ele interpretou personagens como Ladislau em O Dono do Mundo (1991), e Kaíke em Da Cor do Pecado (2004).

O artista também atuou em diversas emissoras, antes de se dedicar quase exclusivamente ao teatro. Seu último trabalho na TV também foi na emissora, no papel do policial corrupto Belizário, em Amor de Mãe (2019).

