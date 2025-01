A- A+

BBB 25 Pernambucanos Guilherme e Joselma brincam sobre estadia no hotel: "Se fui pobre, não me lembro!" Genro e sogra aparecem em vídeo antes da escolha por votação popular da última dupla da entrar no BBB 25, que será revelada no programa de estreia, nesta segunda (13)

Nas últimas horas de confinamento do hotel, antes da escolha por votação popular da última dupla da entrar no BBB 25, que será revelada no programa de estreia, os pernambucanos Guilherme e Joselma, genro e sogra, apareceram em um vídeo publicado pelo Gshow, "tirando onda" com as mordomias que estão recebendo.



"Fala, galera! Surgiu uma pergunta sobre o que está sendo melhor pra gente aqui nesse confinamento. Eu acho que está sendo esse conforto que a gente nunca teve na vida um conforto desse", disse Guilherme.

"Que conforto! Acho que eu passava um mês no conifinalmento. Uma produção maravilhosa, vivi como rainha, se fui pobre ele não lembro, né? Mas, se eu voltar pra casa eu me lasco!", brincou Joselma. "Mas o melhor de tudo foi conhecer Ana Maria Braga aqui, maravilhosa, maravilhosa e aquele louro! Beijo, beijo!", disse a olindense.



"E o conforto como a gente disse aqui a gente tem travesseiro de pena de ganso. Nunca vi isso! Lá em que a gente bota a cabeça e já sai espirrando. E outra coisa: papel [higiênico] do bom! Não arranha, não!", mostrou Guilherme. "Lá em casa é o da promoção, o mais barato. E aqui é água quente, porque em casa a água do chuveiro bate a gente já leva um choque gritando gelada!", completou a sogra.

"É, mas a gente quer entrar na casa. A gente quer ficar aqui nesse conforto não a gente quer lutar. Vamos se embora, né?", completou o pernambucano.



A estreia do BBB 25 será nesta segunda-feira (13), logo após a novela Mania de Você, na TV Globo.





