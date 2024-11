A- A+

recorde Saiba quem é o brasileiro dono da maior coleção de bonecos Ken do mundo Título foi oficializado em julho de 2024, com 150 exemplares catalogados

O jornalista Bernardo Guedes, de 46 anos, natural de Novo Hamburgo (RS), entrou para a história como o maior colecionador de bonecos Ken do mundo, de acordo com a Official World Record.

O título foi oficializado em julho de 2024, com 150 exemplares catalogados. Mas Guedes revela que a coleção é ainda maior – uma tática calculada para dificultar que alguém supere sua marca.

“Cadastrei 150 bonecos porque, se alguém quiser tirar o troféu de mim, não vai conseguir. Tenho mais do que o número que está descrito”, contou ao jornal Zero Hora.

Segundo ele, todos os bonecos estão guardados na casa onde mora, em Novo Hamburgo, interior do Rio Grande do Sul, em perfeitas condições, e alguns até nas caixas originais.

"A @official_world_record certificou no dia 12 de julho que eu sou o detentor do título de colecionador com a Maior Coleção de bonecos Ken do Mundo. E foi assim que eu entrei oficialmente na história da boneca Barbie da Mattel. Eternamente o primeiro! Uma grande honra que me deixou muito feliz.", escreveu em seu perfil do Instagram.

A conexão do jornalista com o boneco Ken, criado pela Mattel em 1961 como namorado da Barbie, começou na infância.

Aos 8 anos, ele ganhou seu primeiro exemplar, presente de sua avó. Já na juventude, aos 18, decidiu ampliar sua coleção, comprando os bonecos por conta própria.

Hoje, além de adquirir peças no Brasil, Guedes investe em exemplares raros no exterior, contando com a colaboração de amigos para localizar modelos difíceis de encontrar.

Ele ressalta que a produção de Kens pela Mattel é significativamente menor que a de Barbies, um detalhe que torna sua coleção ainda mais única e valiosa.

O reconhecimento de Bernardo Guedes pela Official World Record foi resultado de um processo minucioso, que envolveu a catalogação detalhada de sua coleção e a verificação por testemunhas.

A ideia de registrar o recorde surgiu após sua participação na série Colecionadores, do History Channel.

